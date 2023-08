Białoruska armia w poniedziałek (7 sierpnia) rozpoczęła kolejne już ćwiczenia wojskowe w pobliżu granicy z Polską. Oddziały pancerne mają sprawdzać "kierowanie jednostkami podczas prowadzenia działań wojennych". Jak oceniła agencja Associated Press, "oznacza to wzrost napięcia w regionie, które potęguje obecność rosyjskich najemników z Grupy Wagnera".

Białoruska armii przy granicy z Polską. MON: Monitorujemy sytuację

Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało we wtorek (8 sierpnia) Polskiej Agencji Prasowej, że na bieżąco monitoruje sytuację na naszej wschodniej granicy. "Jesteśmy przygotowani na rozwój różnych scenariuszy. Wojsko Polskie cały czas wspiera Straż Graniczną w ochronie granicy Polski z Białorusią" - czytamy w przekazanej dziennikarzom informacji.

Białoruska armia rozpoczęła ćwiczenia przy granicy z Polską

Przedstawiciele resortu zaznaczyli, że w ostatnim czasie wzmocniona została obecność żołnierzy na granicy. "Wojsko prowadzi obecnie także operację 'Bezpieczne Podlasie', której celem jest wysunięta obecność szkoleniowa części sił Wojsk Lądowych oraz demonstracja naszej woli i pełnej zdolności do natychmiastowej odpowiedzi na wszelkie próby destabilizacji sytuacji na naszej wschodniej granicy" - podkreślili.

Paweł Łatuszka: Obecna sytuacja na granicy to prowokacja ze strony Rosji

Paweł Łatuszka - jeden z liderów białoruskiej opozycji i były ambasador Białorusi w Polsce - nie ma wątpliwości, że obecna sytuacja na granicy to prowokacja ze strony Rosji - powiedział we wtorek (8 sierpnia) na antenie internetowego radia RMF24. - Destabilizacja w tym miejscu to cel, który postawili przed sobą Putin i Łukaszenka - dodał. Zdaniem Łatuszki władze Mińska i Moskwy rozważały scenariusz akcji dywersyjnej. - Możliwe jest wtargnięcie uzbrojonych ludzi na polską stronę granicy i ostrzelanie białoruskiej straży granicznej - stwierdził gość Tomasza Terlikowskiego

Były ambasador na Białorusi o szkoleniu w Brześciu. "Prowokacja"

NATO zwiększyło swoją obecność. "Nie widzimy żadnego zagrożenia"

Do ćwiczeń białoruskiej armii przy granicy z Polską odniosła się także rzeczniczka NATO, Oana Lungescu. - Nie widzimy żadnego pośredniego ani bezpośredniego zagrożenia militarnego ze strony najemników Grupy Wagnera dla naszych sojuszników, ale pozostajemy czujni - skomentowała we wtorek (8 sierpnia) w rozmowie z RMF FM. - Sojusz Północnoatlantycki w odpowiedzi na agresywne działania ze strony Rosji znacznie zwiększył swoją obecność obronną we wschodniej części NATO - powiedziała. - Nadal robimy to, co konieczne, aby odsunąć wszelkie zagrożenia i chronić każdy centymetr sojuszniczego terytorium - przekonywała.