Ukradli w Cieszynie dwa rogale z czekoladą. Wypieki mogą ich kosztować 10 lat

Zdarzenie miało miejsce w nocy z poniedziałku 7 sierpnia na wtorek 8 sierpnia. Funkcjonariuszy komendy w Cieszynie o przestępstwie powiadomili mieszkańcy, których zaalarmowały odgłosy rozbijanej szyby. Po dotarciu na miejsce policjanci zastali zdemolowaną witrynę sklepową. Nie znaleźli natomiast sprawców, którym udało się już oddalić.

Policja w Cieszynie ujęła sprawców kradzieży. W zatrzymaniu brała udział straż miejska

Funkcjonariusze policji skontaktowali się ze strażą miejską, z którą wspólnie doprowadzili do ujęcia dwóch mężczyzn. "Po zebraniu informacji we współpracy ze strażnikami miejskimi szybko namierzyli i zatrzymali dwóch sprawców" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Zatrzymanym grozi do dziesięciu lat więzienia.

Przestępcy wybili witrynę o wartości 2,5 tys. złotych. Łupem padły rogale za kilka złotych

Po zatrzymaniu sprawców przestępstwa policjanci odnotowali, że złodzieje skusili się wyłącznie na dwa czekoladowe rogaliki. Przyczyna zachowania przestępców pozostaje kwestią spekulacji. Dobrze znana jest za to kwota wyrządzonych przez nich zniszczeń. Aby dokonać kradzieży, rozbili witrynę sklepową o wartości 2,5 tys. złotych.

Sprawcy kradzieży to dwaj mężczyźni w wieku 48 i 51 lat. Są mieszkańcami Cieszyna, znanymi już lokalnym funkcjonariuszom policji. Po zatrzymaniu złodzieje trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli już również zarzuty. Jak czytamy w art. 279 par. 1 Kodeksu Karnego: "Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".