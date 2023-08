W Gdańsku od 22 lipca do 13 sierpnia trwa kolejna, 763. już, edycja Jarmarku Św. Dominika. W niedzielę (6 sierpnia) z oficjalną delegacją Środkowej Frankonii przyjechał zespół ludowy. Niemiecka grupa, zanim weszła na scenę, wyśpiewała "Ein Heller und ein Batzen" (pol. "Halerz i grosz"). Nagranie jeszcze tego samego dnia zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Gdańsk. Pieśń towarzyszyła żołnierzom Wehrmachtu. "Heili" zamiast "Heidi"

Pieśń pochodząca z XIX wieku "Ein Heller und ein Batzen" pierwotnie była utworem biesiadnym. Po 1939 r. cieszyła się dużą popularnością wśród żołnierzy Wehrmachtu (sił zbrojnych III Rzeszy), którzy przy jej akompaniamencie dokonywali w Polsce grabieży i zbrodni wojennych. W 1946 roku znalazła się w filmie reżyserii Leonarda Buczkowskiego "Zakazane piosenki".

W Polsce pieśń "Ein Heller und ein Batzen" jest znana pod nieprawidłową nazwą "Heili, Heilo, Heila" - w rzeczywistości słowa refrenu brzmiały "Heidi, Heido, Heida" (zdrobnienie imienia żeńskiego Adelheid).

"To nie jest już nawet jakiś cyrk. To skandal nad skandale" - napisał na Twitterze sekretarz Radia Gdańsk, Jarosław Popek.

"Kiedy w Warszawie oddajemy hołd ofiarom Rzezi Woli, w Gdańsku rozbrzmiewa jeden z hymnów Wehrmachtu z czasów II wojny światowej na imprezie masowej" - skomentował na X (dawniej Twitterze) serwis Gdańsk Strefa Prestiżu.

Swojego oburzenia nie krył także poseł PiS Kacper Płażyński. - Jeżeli oni specjalizują się w śpiewaniu niemieckich piosenek historycznych, to muszą zdawać sobie sprawę, że jak przyjeżdżają do Polski, a konkretnie do Gdańska, który w czasach Wolnego Miasta był rządzony przez nazistów, i śpiewają o hajlowaniu, to jest to nie tyle niezręczne, co jest po prostu skandalem. Pokazują tym, jakie mają podejście do mieszkańców Gdańska i całej Polski. Nigdy więcej na żadną imprezę ta grupa zaproszona być nie powinna - cytuje słowa polityka Radio Gdańsk. - Zresztą na tym nagraniu widać, że niektórzy z nich mają zażenowane miny, jeden pan się odwraca, nie chce w tym uczestniczyć. Oni się schowali przed deszczem w jakiejś altanie i po prostu zaczęli taką przyśpiewkę sobie recytować, ale to jest powszechnie znana piosenka - powiedział w rozmowie z portalem niezalezna.pl. - Jasno słychać na tym nagraniu, że oni śpiewali nazistowską, przerobioną wersją tej piosenki, gdzie zamiast o imieniu kobiety, mówi się o hajlowaniu - dodał.

Jarmark Św. Dominika w Gdańsku. Organizatorzy przepraszają

Do sytuacji odnieśli się organizatorzy jarmarku - Międzynarodowe Targi Gdańskie. W wydanym komunikacie przeprosili za zaistniałą sytuację i przekazali, że zwrócili uwagę obywatelom Niemiec na niestosowność tego zachowania. "Piosenkę wykonywał zespół ludowy, który przyjechał z oficjalną delegacją Środkowej Frankonii i promował tradycyjne produkty na Jarmarku Św. Dominika. Zespół wykonywał ją w oryginalnej, ludowej wersji z XIX w. i nie miał świadomości jej jednoznacznie negatywnego skojarzenia w Polsce. Zwróciliśmy uwagę na niestosowność takiego zachowania. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Warto podkreślić, że delegacja Środkowej Frankonii rozpoczęła swoją wizytę na Pomorzu od złożenia wieńca pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte" - cytuje treść oświadczenia Radio Gdańsk.

Okręg Środkowej Frankonii: Jeśli powstały fałszywe wrażenia...

Władze Gdańska udostępniły oświadczenie okręgu Środkowej Frankonii, którego przedstawiciele "ubolewają z powodu zaistniałej sytuacji". "Muzycy nie byli świadomi skojarzeń z tą pieśnią ludową i w żaden sposób nie chcieli nikogo urazić. Jeśli powstały tu fałszywe wrażenia i czyjeś uczucia zostały zranione, grupa i Okręg Środkowej Frankonii wyraźnie za to przepraszają. Zespół zaśpiewał wersję oryginalną: 'Ein Heller und ein Batzen' z refrenem 'Heidi, Heido, Heida'" - napisał rzecznik prasowy regionu, Wolf Dieter Enser.