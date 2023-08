Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? To jedno z ważniejszych świąt

15 sierpnia to nie tylko święto Wojska Polskiego, ale także niezwykle ważne dla katolików święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znane również jako święto Matki Boskiej Zielnej. Dzień te w świetle prawa jest wolny od pracy, jednak czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński o chodzeniu na grzyby: Nie damy sobie zabrać tej wolności!

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Co to za święto?

15 sierpnia to wyjątkowy dzień w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Niesie on ze sobą głębokie duchowe znaczenie dla wierzących. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem nakazanym. Oznacza to, że z uwagi na swoją rangę katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. To nie tylko okazja do podkreślenia oddania Matce Bożej, ale także wyraz przeżycia wiary we wspólnocie liturgicznej. Podobnie jak w niedzielę, tego dnia wierni powinni powstrzymać się od prac niekoniecznych i poświęcić czas na modlitwę oraz refleksję. W tym roku katolicy obchodzić będą jeszcze dwa święta nakazane: Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia).

Ostrów Wlk. Mężczyzna zasłabł w kościele, ksiądz dalej odprawiał mszę

15 sierpnia - kiedy warto wziąć urlop?

Dzień 15 sierpnia w związku z obchodami święta Wojska Polskiego jest w Polsce ustawowo wolny od pracy. W tym roku wypada on we wtorek. W związku z tym wiele osób będzie mogło skorzystać z dłuższego wolnego. Wystarczy wziąć jeden dzień urlopu - 14 sierpnia. Dzięki temu wypoczynek może trwać aż cztery pełne dni. Kolejna okazja do dodatkowego urlopu nadarzy się dopiero w listopadzie. Dni wolne ustawowo od pracy przypadać będą jeszcze tylko 1 (środa) i 11 listopada (w tym roku 11 listopada wypada w sobotę) oraz 25 i 26 grudnia (kolejno w poniedziałek i wtorek).