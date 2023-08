Figurki Jezusa i Maryi z wypalonymi oczami. Najstarszy sprawca miał 13-lat. Są zarzuty

Zobacz wideo Ukraina zdemontowała herb ZSRR z pomnika "Matki Ojczyzny". Zastąpił go trójząb

"Nieletni przyznali się do zarzucanych czynów, nie wyjaśnili jednak, czym było spowodowane ich zachowanie. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzone będzie przez Sąd Rejonowy w Przeworsku Wydział Rodzinny i Nieletnich" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku.

Zniszczyli figurki Jezusa i Maryi. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Do zdarzenia doszło w lipcu. Jak czytamy w policyjnym komunikacie, w przydrożnej kapliczce w Żuklinie doszło do zniszczenia dwóch figurek. Z fotografii zamieszczonych na stronie komendy wynika, że postaciom Jezusa i Maryi wypalono oczy. Sprawcy to mieszkańcy gminy Kańczuga. Policjanci namierzyli ich w piątek 4 sierpnia.

"Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów obrazy uczuć religijnych" - informuje policja.