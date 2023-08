Na wtorek 8 sierpnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Alert obowiązuje w powiatach kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, białogardzkim, sławieńskim, słupskim, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, puckim oraz Gdyni, Gdańsku, Sopocie i Szczecinie oraz dotyczy burz z gradem pierwszego stopnia. W nadmorskich powiatach dodatkowo wydano alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Pogoda nad morzem. IMGW utrzymało alerty dotyczące burz i wiatru

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami możliwy drobny grad"; "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 65 km/h w porywach do 100 km/h, możliwe porywy do 110 km/h, zachodni i południowo-zachodni" - podaje w dwóch ostrzeżeniach IMGW.

Synoptycy z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW przekazali, że do godziny 8 rano najsilniej wiało w Ustce, gdzie porywy wiatru dochodziły do 86 km/h. W Łebie było to 79 km/h, a na Półwyspie Helskim wiało w porywach do 68 km/h.

Jak dodaje TVN Meteo, we wschodniej części strefy brzegowej ogłoszono alert trzeciego stopnia przed sztormem. Od kilku dni na Bałtyku fale sięgały kilku metrów, a woda zalewała plaże, promenady i nadmorskie budki z jedzeniem czy napojami. Do odwołania wstrzymane są także połączenia promowe, w tym anulowane zostały rejsy między Polską i Szwecją.

Wypadek w Katowicach. Pies ugryzł dziecko. Dwulatek stracił dwa palce

IMGW o pogodzie nad morzem. "Przyda się czapka i ciepła kurtka"

Chociaż temperatura maksymalna wyniosła maksymalnie 12,2 stopni nad morzem, to miejscami, chociażby w Łebie, temperatura odczuwalna była na poziomie zaledwie czterech stopni. "Przyda się czapka i ciepła kurtka, wciąż wieje porywisty zimy wiatr a miejscami pojawiają się opady deszczu i burze" - dodaje IMGW w komunikacie w mediach społecznościowych.

Drzwi autobusu przycięły starszą kobietę. Kierowca nie zauważył i ruszył

Ze wstępnych prognoz wynika, że poprawa pogody nad morzem, jak i w całej Polsce, ma nastąpić w najbliższy weekend. Na południowym zachodzie ma być do 26-27 stopni. Nad morzem z kolei ma być już do 20-24 stopni.