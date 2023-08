Do zdarzenia doszło w poniedziałek 7 sierpnia przed godziną 16:00 na ruchliwym skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie). Łącznie w karambolu wzięło udział 11 pojazdów. 12 osób wymagało pomocy medycznej. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Bydgoszcz. Niebezpieczny karambol z udziałem 11 pojazdów

Moment zdarzenia został uchwycony przez kamerę zamontowaną w jednym z pojazdów poruszających się tego dnia po ulicach Bydgoszczy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych przez profil Bydgoszcz 998 widać, jak czerwona ciężarówka, która początkowo stała przed zakorkowanym skrzyżowaniem, nagle gwałtownie rusza. Następnie taranuje samochody stojące po drugiej stronie skrzyżowania. Ciężarówka uderza także w znaki drogowe oraz w latarnię. Zatrzymuje się dopiero po kilkuset metrach.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło z powodów zdrowotnych kierowcy pojazdu ciężarowego, który stracił panowanie nad pojazdem - przekazał mł. asp. Krzysztof Bartz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w rozmowie z TVN24. Policja zajmie się dokładnym zbadaniem okoliczności niebezpiecznego zdarzenia.

Karambol w Bydgoszczy. Jedna osoba w ciężkim stanie

W wypadku uczestniczyło łącznie 11 aut, w których przebywało 14 osób. 12 z nich wymagało pomocy medycznej. Aż sześć zostało przetransportowanych do szpitali. Najbardziej ucierpiał jeden z kierowców osobówki, którego pojazd został dociśnięty do kolejnego auta. Służby, aby wydobyć mężczyznę z wraku, musiały użyć narzędzi hydraulicznych, którymi do wycięto dach samochodu.

Na miejscu łącznie interweniowało osiem zastępów straży pożarnej, policja, zespoły ratownictwa medycznego oraz pracownicy inspekcji transportu drogowego. Skutki karambolu były usuwane do godzin wieczornych. Obecnie nie ma informacji, aby na ulicy Kamiennej nadal panowały utrudnienia w ruchu.