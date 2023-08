Sosnowiec. Jest zarzut dla mężczyzny zatrzymanego ws. zaginięcia 11-letniej Wiktorii

Zobacz wideo Anna i Justyna prowadzą obozy dla młodzieży. "Nie gwałcimy dzieci" ["Jesteśmy rodziną" - odc. 6. "Wychowamy wasze dzieci"]

Prokuratura poinformowała, że we wtorek rano przedstawiła mężczyźnie zarzut uprowadzenia małoletniej z terenu Sosnowca i rozpoczęła przesłuchanie. Taką wiadomość przekazał w rozmowie z redakcją Gazeta.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prokurator Waldemar Łubniewski.

Prokurator w poniedziałek przygotował postanowienie o przedstawieniu zarzutów, dzisiaj rano odczytał je podejrzanemu. Podejrzany się z nim zapoznaje, podpisuje, odbiera pouczenie o prawach i obowiązkach i wtedy podejmuje decyzję, czy rozmawia z prokuratorem, czy też nie

- wyjaśniał prok. Łubniewski. Więcej informacji śledczy przekażą, kiedy zakończą czynności z podejrzanym i zapadnie decyzja o środku zapobiegawczym, jaki zostanie zastosowany wobec podejrzanego. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie zaginionej 11-letniej Wiktorii już w niedzielę, jeszcze przed wydaniem Child Alert.

Zgodnie z artykułem 211 Kodeksu karnego - Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej: "Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."

Zaginięcie 11-letniej Wiktorii z Sosnowca. Jest zarzut dla zatrzymanego mężczyzny

W poniedziałek tuż po godzinie 7:00 policja odwołała Child Alert. - Dziecko żyje, a jeśli chodzi o jej stan zdrowia, są to dane wrażliwe, których nie możemy przekazać ze względu na dobro dziecka. Dziewczynka została odnaleziona dzisiaj przed 30 minutami - mówiła rano rzeczniczka policji Sabina Chyra-Giereś. 11-latka odnalazła się w województwie zachodniopomorskim, trafiła do szpitala na badania - wynikało z medialnych ustaleń. Tego samego dnia zatrzymano 39-latka z Koszalina.

Śląska policja podsumowała w komunikacie działania służb prowadzone w celu odnalezienia zaginionej 5 sierpnia 11-letniej Wiktorii. "Policjanci z pełnym zaangażowaniem sprawdzali każdy trop, docierali do osób, które jako ostatnie miały kontakt z małoletnią. W poszukiwania zaangażowali się kryminalni ze śląskiego wydziału poszukiwań i identyfikacji osób. Przy współpracy z funkcjonariuszami państwowej i ochotniczej straży pożarnej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesywali teren, gdzie dziewczynka widziana byłą po raz ostatni. Do działań wykorzystane zostały również psy służbowe" - napisano. Na podstawie zgromadzonych materiałów, jak podają funkcjonariusze, uznano, że 11-latce może grozić niebezpieczeństwo. Do poszukiwań włączyła się Komenda Główna Policji i Centralne Biuro Zwalczania Przestępczości.

