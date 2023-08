W sobotę 15 lipca o godzinie 3:03 straż pożarna z Krakowa otrzymała zgłoszenie o samochodzie przy moście Dębnickim, który leży na dachu. Po czterech minutach na miejscu wypadku zjawiły się pierwsze służby. Za pomocą narzędzi hydraulicznych wyciągnięto z wraku auta zwłoki czterech mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat.

Tragiczny wypadek w Krakowie. Nieoficjalnie: w organizmie Patryka P. nie wykryto śladów narkotyków

Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że śledczy mają już wyniki badań toksykologicznych części ofiar wypadku w stolicy Małopolski. W organizmie Patryka P. nie wykryto śladów środków odurzających i narkotyków. Kierowca samochodu miał jednak we krwi 2,3 promile alkoholu.

Śledczy skończyli też szczegółowe oględziny samochodu. Z ekspertyzy wynika, że w pojeździe znajdowały się jedynie dwa fotele - kierowcy i pasażera, a nie było tylnej kanapy. Pasażerowie z tyłu siedzieli więc na tzw. pace.

Śmiertelny wypadek przy moście Dębnickim. Do śledztwa dołączy pies tropiący

Wypadek w Krakowie. Jakie są dotychczasowe ustalenia służb?

Do tej pory śledczy potwierdzili, że Patryk P., który kierował autem w momencie wypadku, jechał al. Krasińskiego w kierunku mostu Dębnickiego, gdy nagle stracił panowanie nad pojazdem. Zjeżdżając w lewą stronę, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej i latarnię, a następnie zjechał, dachując, po schodach na bulwar Czerwieński. Na dole uderzył jeszcze w betonowy mur, który odgradzał ścieżkę pieszo-rowerową.

Prokurator Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie, przekazał, że nagrania monitoringu wskazują, że przyczyną tragicznego wypadku było naruszenie szeregu zasad drogowych, w tym przekroczenia prędkości. Wstępne oceny wskazują na trzy, a nawet więcej razy przekroczoną dopuszczalną prędkość (w miejscu, gdzie było ograniczenie prędkości do 40 km/h).

Pierwsze badania toksykologiczne wskazały, że Patryk P. miał we krwi 2,3 promila alkoholu, a w moczu 2,6 promila alkoholu. Jeden z pasażerów miał we krwi 1,3 promila, a w moczu 1,6 promila. Drugi pasażer miał stwierdzonych 1,4 promila we krwi oraz 1,2 promili w moczu. Trzeci pasażer, który wcześniej prowadził samochód Patryka P., był trzeźwy. Na minutę przed wypadkiem zamienił się jednak miejscami z Patrykiem P. Przyczyną śmierci mężczyzn były obrażenia wielonarządowe.