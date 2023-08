Impreza Radia Maryja pod patronatem Orlenu. Rydzyk mówił o wyborach, przygrywał Bayer Full

W Toruniu 5 sierpnia odbyła się 15. edycja "Dziękczynienia w Rodzinie", imprezy organizowanej dla społeczności Radia Maryja. Za rozgłośnię i wspólnotę, "która każdego dnia daje świadectwo ewangelizacji i trwania przy Chrystusie" modlili się m.in. prezydent miasta Michał Zaleski, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, doradca Andrzeja Dudy - Paweł Sałek. Partnerem strategicznym wydarzenia został państwowy koncern paliwowy Orlen.

15. edycja "Dziękczynienia w rodzinie". Tadeusz Rydzyk przypomina o wyborach

"W Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu Rodzina Radia Maryja rozpoczęła wspólne świętowanie. Rozpoczęła tym, co najważniejsze, czyli uroczystą Eucharystią" - czytamy na oficjalnej stronie rozgłośni.

Do zebranych przemówił ojciec Tadeusz Rydzyk. - Módlmy się za ojczyznę, o pokój w ojczyźnie, o to, żebyśmy wszyscy Polacy byli mądrzy, a teraz zwłaszcza przed wyborami (...), jeżeli ktoś popełnia błędy, to jeden mniejszy, drugi większe. Jakbym miał złodzieja i bandytę, to bym wybierał złodzieja. To żadna aluzja - powiedział. Jego słowa wywołały gromkie brawa.

Do organizatorów i uczestników wydarzenia list skierował Andrzej Duda. - Wierzę, że podejmowany tu przez Państwa wysiłek formowania umysłów i sumień przyniesie Rzeczypospolitej dobre owoce, które czerpiąc z mocnych korzeni, będą krzepić nie tylko nas, współczesnych, ale i przyszłe pokolenia Polaków - odczytał słowa prezydenta Paweł Sałek.

Po mszy rozpoczęła się część koncertowa. "Pod sceną zabawa na całego. Tak bawi się rodzina Radia Maryja przy rytmach Bayer Full" - napisała Telewizja Trwam na X (dawnym Twitterze).

Sławomir Świerzyński, lider zespołu, zaśpiewał takie hity jak: "Za zdrowie mądrych żon", "To wesele", "Siedem czerwonych róż". Nie zabrakło również "Barki", czyli ulubionej pieśni Jana Pawła II. Na scenie wystąpił także zespół Damiana Holeckiego i Mała Armia Janosika.