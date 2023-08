Do tragedii doszło w kościele pod wezwaniem św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim. Jak podaje portal Ostrow24.tv, podczas uroczystości pogrzebowych zasłabł ok. 60-letni mężczyzna. Na miejsce przyjechało pogotowie, straż pożarna, a także policja. Mężczyznę reanimowano, mimo to zmarł. Na razie nie wiadomo, kim był. - Ustalamy tożsamość tego mężczyzny - mówiła w poniedziałek po godz. 16 w rozmowie z Gazeta.pl mł.asp. Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Ostrów Wielkopolski. Śmierć uczestnika pogrzebu

Portal Ostrow24.tv podaje, że "msza została dokończona podczas trwającej reanimacji". Rzeczniczka policji potwierdziła nam, że gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, uroczystości trwały. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielami parafii, jednak po godz. 16 (poza godzinami pracy biura parafialnego) nikt nie odebrał o nas telefonu.