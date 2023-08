Artykuł aktualizowany.

REKLAMA

***

Zobacz wideo naszą rolą było to, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak było, kontaktowaliśmy się z

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w resorcie zdrowia jego rzecznik mówił o potrzebie "uszczelnienia systemu, jeśli chodzi o wypisywanie leków przeciwbólowych i psychotropowych". Wskazywał, że podobne kroki podjęto m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dziennikarze zapytali Wojciecha Andrusiewicza o problemy z wypisywaniem e-recept na te medykamenty i ujawnieniem przez ministra Adama Niedzielskiego, co przepisał sobie lekarz Piotr Pisula. - Jest mi przykro i niezręcznie o tym mówić - zaczął Andrusiewcz, po czym zapewnił, że nie doszło do złamania prawa i zaatakował TVN w związku z materiałem w "Faktach".

Rzecznik resortu zdrowia o ujawnieniu danych lekarza: Nie złamano prawa

- W materiale padło kłamstwo. Słyszeliśmy, że w Poznaniu w tym dniu nie można było wystawić leków przeciwbólowych dla pacjentów po operacjach ortopedycznych wypisywanych do domów. Tę tezę potwierdził doktor Pisula. Uważam, że straszenie pacjentów, [...] że nie otrzymają leków, to że jest nieobiektywizmem dziennikarskim to mało. Trzeba powiedzieć, że urąga rzetelności i odpowiedzialności dziennikarskiej - stwierdził rzecznik. Podkreślił, że "wpis ministra Niedzielskiego to walka z kłamstwem, nikt nie złamał prawa, nikt nie miał wglądu do konta doktora, bo do tego nie ma prawa". Wojciech Andrusiewicz zarzucił "Faktom" TVN kłamstwo w sprawie braku możliwości wystawiania e-recept. Jego zdaniem lekarz Piotr Pisula nie podjął w czwartek próby wystawienia recepty, a tak właśnie powiedział w TVN. Na uwagę dziennikarki stacji, że problem z wypisaniem leków przeciwbólowych i psychotropowych był w ciągu dwóch dni, Andrusiewicz odparł, że "bardzo uważnie odsłuchał materiału".

W systemie e-zdrowia zweryfikowaliśmy, że lekarz nie próbował wystawić swojemu pacjentowi recepty, natomiast wystawił sobie. Jest to kłamstwo lekarza wobec jego pacjentów, a ci ludzie się boją

- mówił w poniedziałek przed południem rzecznik resortu zdrowia. Andrusiewicz zaznaczył, że "rolą ministerstwa było to, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak było, że nie było możliwości wystawienia e-recept". Zapewnił też, że "żaden urzędnik nie ma wglądu w konto pacjenta, a każda informacja jest zaszyfrowana". - Z powodu tego, że mamy restrykcje założone na leki psychotropowe, nie musimy wchodzić w konto pacjenta, bo jest stały monitoring, kto i kiedy wystawia receptę na leki psychotropowe, nic więcej nie możemy sprawdzić - zakończył Andrusiewicz i kilkukrotnie powtórzył, że "ministerstwo nie ma dostępu do danych pacjentów ani lekarzy", a cała sytuacja - według rzecznika resortu zdrowia - "zrodziła się z kłamstwa".

TVN odpowiada na zarzuty ministerstwa

Do zarzutów rzecznika ministerstwa zdrowia odniósł się autor materiału "Faktów" TVN. Marek Nowicki na antenie TVN 24 mówił, że nie powiedział, iż "w całym Poznaniu niemożliwe było wypisanie recepty".

- Wszyscy liczymy na to, że nasze dane są bezpieczne, a to poczucie złamał minister. O tym właśnie rozmawiamy od kilku dni - zaznaczył reporter TVN-u. Nowicki podkreślił, że nadal jest problem z dostępem do recept, stąd decyzja resortu o zniesieniu obowiązku stosowania się do rozporządzenia przez szpitale i hospicja.

Adam Niedzielski ujawnił, jakie leki przypisał sobie lekarz Piotr Pisula

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski zamieścił komentarz w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do czwartkowego wydania "Faktów" TVN. Wyemitowany został wtedy materiał, z którego wynikało, iż od dwóch dni lekarze w całej Polsce mają kłopot z wypisaniem pacjentom leków przeciwbólowych i psychiatrycznych, ponieważ resort zdrowia zmienił przepisy. Niedzielski zdradził w mediach społecznościowych, że właśnie tego rodzaju leki przepisał sobie lekarz Piotr Pisula ze szpitala w Poznaniu, który alarmował w materiale Marka Nowickiego o problemach z wystawianiem e-recept.

***

Kontrola poselska po wpisie Niedzielskiego. "To zagrożenie dla każdego z nas"