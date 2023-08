Niespełna trzymiesięczne niemowlę trafiło do szpitala w Legnicy w piątek (4 sierpnia) wieczorem. Ciężki stan dziecka wskazywał na poważne zatrucie pokarmowe. Wykonane przez lekarzy badania wykazały obecność środków odurzających w organizmie małego pacjenta. Zgodnie z procedurami pracownicy placówki powiadomili policję.

Legnica. Pozytywny wynik testu na obecność narkotyków u 2,5-miesięcznego niemowlęcia

Dzięki szybkiej reakcji personelu medycznego życiu niemowlęcia nie zagraża już niebezpieczeństwo. Jego 25-letnia matka i 30-letni ojciec, który przywiózł dziecko do szpitala, zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. "Rodzice dziecka byli pod wpływem narkotyków. Podczas przeszukania ich miejsca zamieszkania policjanci również ujawnili substancje odurzające" - przekazała PAP mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Prokuratura Rejonowa w Legnicy przedstawiła parze zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. 30-letni ojciec dziecka usłyszał także zarzut spowodowania u niemowlęcia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tego rodzaju przestępstwo zagrożone jest karą do trzech lat więzienia. Mężczyzna odpowie również za posiadanie substancji odurzających. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o aresztowanie pary.

Legnica. Niemowlę pod wpływem narkotyków. "Fakt" wskazuje na celowe działanie rodziców

Według niepotwierdzonych informacji opublikowanych przez "Fakt" podanie niemowlęciu narkotyku było celowym działaniem jego rodziców. Metamfetamina dodawana do mleka miała uspokoić dziecko i powodować, że łatwiej było je ułożyć do spania. Narkotyk miał również sprawiać, by niemowlę mniej płakało. Metamfetamina stanowi pochodną amfetaminy i działa na organizm pobudzająco.