Lekarz odpowiada Adamowi Niedzielskiemu: Zostałem oczerniony w prywatnym celu pana ministra

W rozmowie z TVN24 Piotr Pisula odniósł się do zarzutu Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia zasugerował, że lekarz kłamał, gdy mówił o problemach z receptami. - W środę, gdy wystąpił problem z brakiem możliwości wystawienia recept, który wystąpił na moim, ale i innych oddziałach mojego szpitala, miałem dyżur. Od rana byłem na bloku operacyjnym, po południu próbowałem wystawić recepty pacjentom, którzy następnego dnia mieli wyjść. Moje koleżanki i koledzy z oddziału nie mogli tych recept wystawić. W czwartek rano mówiłem o tym, że nie mogę tych recept wystawić. Dopiero później wystawiłem tę receptę dla siebie - powiedział Pisula. Dodał, że nazywanie go kłamcą jest "absolutnie nieuprawnione".

Lekarz żąda od Niedzielskiego przeprosin. "Czuje się bardzo poszkodowany"

- W tej sytuacji czuję się bardzo poszkodowany, czuję, że w jakiś sposób zostałem oczerniony, właściwie w prywatnym celu ministra zdrowia i to wykorzystując moje prywatne dane, moje nazwisko, miejsce, w którym pracuję. Mało tego, znalazły się tam też informacje, że chodziło o leki psychotropowe i przeciwbólowe - stwierdził. Podkreślił, że chodzi o lek przeciwbólowy, konkretnie - paracetamol z tramadolem. - Nie jest to lek na choroby psychiczne - stwierdził.

Naczelna Izba Lekarska "ostatecznie utraciła zaufanie" do Niedzielskiego

- W tej chwili jestem na etapie konstruowania wezwania przedsądowego do pana ministra zdrowia, w którym będę oczekiwał od niego, poza wycofaniem się z tej sytuacji i przeprosin za to, co się stało, aby pan minister wsparł finansowo hospicjum Palium w Poznaniu. To byłoby jakieś zadośćuczynienie dla polskiego pacjenta - powiedział Pisula.

Burza po wpisie Adama Niedzielskiego

W piątek Adam Niedzielski zamieścił w mediach społecznościowych komentarz, w którym odniósł się do czwartkowego wydania "Faktów" TVN. Wyemitowany został wówczas materiał, z którego wynikało, iż od dwóch dni lekarze w całej Polsce mają kłopot z wypisaniem pacjentom leków przeciwbólowych i psychiatrycznych, ponieważ resort zdrowia zmienił przepisy. Niedzielski zdradził w mediach społecznościowych, jakiego typu leki przepisał sobie lekarz, który alarmował w materiale TVN o problemach z wystawianiem e-recept. "Po analizie prawnej wpisów Pana Ministra Niedzielskiego na portalu X (dawny Twitter) informujemy, że NIL złoży w najbliższych dniach zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego Pana Adama Niedzielskiego" - poinformowała w sobotę rano Naczelna Izba Lekarska. W komunikacie podkreślono, że skierowano także zawiadomienia do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.