Ostrzeżenie przed sztormem nie powstrzymuje turystów nad Bałtykiem. Tragedia w Jastarni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że na zachodniej części naszego wybrzeża obowiązuje ostrzeżenie przed silnym sztormem, a na wschodniej części - ostrzeżenie przed sztormem. Mimo to nierozsądni turyści decydują się na wejście do morza i narażenie na bezpieczeństwo siebie i ratowników.

REKLAMA

Zobacz wideo Przypadkowi ludzie łączą siły, by uratować czyjeś życie

Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska poinformował o dwóch akcjach na Bałtyku - w Jastarni i Kuźnicy. W pierwszym przypadku jedną osobę udało się uratować, a drugiej nie. Jak podawała policja, 54-letni mężczyzna z województwa opolskiego wszedł do morza na niestrzeżonej plaży. Z wody wyciągnęli go plażowicze i oni też udzielili mu pierwszej pomocy. Ratownicy podjęli akcję reanimacyjną, ale życia mężczyzny nie udało się uratować.

"Teraz Kuźnica. Jeden uratowany, drugi poszukiwany pod wodą. Zgadnijcie, jaki będzie efekt? Co z wami? Wszędzie ogłaszają sztorm!" - napisał Kluska i dodał: "Czy wy naprawdę musicie sprawdzać, że wypływamy w każdą pogodę?"

IMGW wystosowało ostrzeżenia przed silnym wiatrem i silnym deszczem z burzami dla północnych województw Polski. Na całym pomorzu - od Świnoujścia po Krynicę Morską - wydano z kolei ostrzeżenia hydrologiczne w związku z gwałtownym wzrostem stanów wody.

Intensywny deszcz nad Polską. Ponad 1100 interwencji strażaków

Prawie 200 utonięć od kwietnia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało w czwartek, że od kwietnia życie nad wodą straciło już 181 osób. Zwrócono się do turystów, co należy zrobić, by zachować bezpieczeństwo nad wodą: