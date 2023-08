RCB wydało alerty dla 12 województw. "Ewentualne podtopienia". Ostrzeżenia IMGW w całym kraju

Zobacz wideo "Kościół to moja przemocowa i dysfunkcyjna rodzina" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

"Dziś i jutro intensywne opady deszczu i burze. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe. Prognozowane są intensywne opady deszczu, w górach nawet do 100 milimetrów" - brzmi treść powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. SMS-y o tej treści dostali mieszkańcy 12 województw. Wyjątkiem są województwa: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie i podlaskie.

REKLAMA

RCB wydało alerty dla 12 województw. "Ewentualne podtopienia"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całej Polski. Najwyższy stopień w trzystopniowej skali obowiązuje na południu województw śląskiego i małopolskiego, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim, suskim, nowotarskim i tatrzańskim. Drugi stopień zagrożenia pogodowego obowiązuje w całości województw zachodniopomorskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Dotyczy on również zachodu warmińsko-mazurskiego z Olsztynem, północy i zachodu oraz południowego wschodu mazowieckiego, północy śląskiego, północy małopolskiego, południa, zachodu i północy podkarpackiego oraz południa opolskiego i południa dolnośląskiego. W województwie lubelskim obowiązuje również drugi stopień ostrzeżenia przed upałami.

Pierwszy, najniższy stopień dotyczy całości województw pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. Obowiązuje taż na północy opolskiego, północy i zachodzie dolnośląskiego, w podkarpackim wokół Przemyśla, na południu, w środku i na północnym wschodzie mazowieckiego z Warszawą oraz na wschodzie warmińsko-mazurskiego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Prędkość wiatru osiągnie do 80 km/h w Tatrach, a temperatura może wynieść do 32 stopni na Lubelszczyźnie. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli.

Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ostrzeżenia IMGW

Front burzowy przechodzi przez Polskę od soboty rano. Ulewne deszcze wywołują gwałtowne wezbrania wody i lokalne podtopienia. "Na południu Polski przybywa miejsc z coraz wyższymi stanami na rzekach. Pojawiają się także raporty mówiące o większych zalaniach i podtopieniach. Niestety, takich miejsc będzie tylko przybywać. Kolejne burze zmierzają na południe. Powstają też kolejne nowe burze, które także mogą w krótkim stanowić poważne zagrożenie nawalnym opadem deszczu, gradem czy silnym wiatrem. Cały czas istnieje ryzyko pojawienia się trąby powietrznej" - informuje na Facebooku Sieć Obserwatorów Burz. Na profilu pojawiły się kolejne nagrania, które pokazują wezbrane rzeki w województwie małopolskim.

Więcej w poniższym tekście:

Przez Polskę przechodzą gwałtowne burze. Zdjęcia z zalanych miejscowości