Trzy osoby poszkodowane w wypadku na Pol'and'Rock Festivalu. Jest oświadczenie szpitala

Zobacz wideo Pierwszy finał WOŚP we wspomnieniach Agaty Młynarskiej

Pierwszego dnia Pol'and'Rock Festivalu, który odbywa się na lotnisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim, doszło do wypadku. W wyniku silnego podmuchu wiatru zawaliła się metalowa konstrukcja - jedna z czterech wież lokalizacyjnych, które są na terenie festiwalu. Poszkodowane zostały trzy osoby. - To absolutnie zdarzenie nieprzewidywalne, takich budowli mamy tu bardzo dużo. Zerwał się wiatr, był ogromny deszcz. Trzy osoby zostały natychmiast stamtąd ewakuowane - mówił w piątek Jurek Owsiak.

REKLAMA

Wypadek na Pol'and'Rock Festivalu. Szpital w Drawsku Pomorskim odpowiada

Zgodnie z informacjami, które przekazał szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jedna osoba została przewieziona do szpitala, a dwie pozostałe poszkodowane w wypadku odmówiły. - Nasi medycy bardzo namawiali, żeby zrobili sobie badania. Dziś ta dwójka sama przyszła do szpitala w Drawsku Pomorskim, przechodzą badania, ale nie mogę nic na temat tych badań powiedzieć, bo szpital nie odbiera telefonów - poinformował Owsiak, którego cytuje Interia. Zaapelował, by "rzecznik szpitala odebrał telefon, bo to jest w interesie nas wszystkich, pracujemy razem".

W odpowiedzi na ten apel Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim przekazał lokalnym mediom oświadczenie, w którym podkreślił, że "podjął wszelkie niezbędne działania organizacyjne oraz medyczne w związku z odbywającym się Pol'and'Rock Festivalem, który rozpoczął się w czwartek, 3 sierpnia i potrwa do soboty, 5 sierpnia. Zespół medyczny Szpitala w Drawsku Pomorskim jest w pełni zaangażowany w zapewnienie wsparcia uczestnikom festiwalu wymagającym opieki medycznej" - czytamy na portalu Drawskie Strony Internetowe.

Obecnie objęliśmy opieką około 40 pacjentów z drobnymi urazami oraz innymi dolegliwościami nie wymagającymi hospitalizacji. 4 sierpnia, na szpitalnym oddziale ratunkowym od godz. 7:00 hospitalizowanych było 9 pacjentów, natomiast do godz. 15:00 zostało przyjętych kolejnych 20 pacjentów. Jedna osoba została zakwalifikowana na oddział chirurgii w celu dalszego leczenia, a inny pacjent, wymagający specjalistycznej opieki, został przewieziony do innego ośrodka medycznego

- podkreślają pracownicy szpitala. Zgodnie z informacjami, placów zwiększył liczbę personelu o dwie osoby na dyżurze, zarówno w ciągu dnia, jak i nocą.

Pol'and'Rock Festival. Jerzy Owsiak: Jeśli ktoś nie pójdzie na wybory, dostanie ode mnie kopa w d***

Lotnisko Czaplinek-Broczyno do soboty gości uczestników 29. Pol'and'Rock Festivalu, który oficjalnie rozpoczął się w czwartek. Pierwszego dnia imprezy w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się spotkania z Jerzym Kryszakiem, Markiem Dyjakiem i Grzegorzem Kalinowskim. Pierwszego z nich ze sceny zapowiedział Jerzy Owsiak, odnosząc się do sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Szef WOŚP wskazał, co łączy go z aktorem i artystą kabaretowym. - To osoba, która, tak jak i ja, mówi o tym, byśmy wreszcie powrócili do normalności - stwierdził i zaapelował: - Jeśli coś zawalicie na jesieni, więcej nie będziemy robić festiwalu. (…) Mało tego, jeśli ktoś nie pójdzie na wybory, dostanie ode mnie kopa w d***. Wszyscy idziemy na wybory, bo to jest nasz obowiązek - podkreślił Owsiak.

Wypadek na Pol'and Rock Festival. Są osoby poszkodowane