Mężczyzna z gnijącą ręką terroryzował mieszkańców Wrocławia. Trafił do aresztu

W czwartek (3 sierpnia) policjanci z Wrocławia zatrzymali mężczyznę z gnijącą ręką, który od dłuższego czasu chodził po ulicach miasta z otwartą, sączącą się raną - informuje portal i.pl. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, mężczyzna prosił ludzi o pieniądze na bandaż do zabezpieczenia ręki, po której chodziły muchy z larwami. Gdy mieszkańcy odmawiali pomocy, bezdomny stawał się agresywny.

Wrocław. Mężczyzna z gnijącą ręką nie chciał przyjąć pomocy lekarza

"Ostatnio rzucił we mnie pieniędzmi, bo stwierdził, że daję za mało. Dałam dwa złote. Głupia byłam, że dałam, ale pierwszy raz miałam z nim styczność i mnie jego stan i nachalność strasznie zaskoczyła. Powiedział, że uderzy mnie tą ręką, jak będę znowu pytać, czy może powinien iść do szpitala" - napisała pani Anna na jednej z grup w mediach społecznościowych. Internauci skarżyli się również, że mężczyzna wchodzi do komunikacji miejskiej, a tam wydzieliną z chorej ręki dotyka barierek i siedzeń. Ludzi zaczepia również w lokalach.

Wrocław. Mężczyzna z gnijącą ręką nęka mieszkańców. Jest agresywny

"Gazeta Wrocławska" podawała, że mężczyzna nie chce przyjąć pomocy lekarzy. W jego przypadku miały interweniować już służby medyczne, ale on, jako osoba pełnoletnia, odmówił przyjęcia pomocy. Mieszkańcy miasta bali się potencjalnego zarażenia m.in. wirusem HIV czy wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Bezdomny mężczyzna został zatrzymany. Sprawę prowadzi prokuratura

- Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku - mówi i.pl mł. asp. Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu. Decyzję o zastosowaniu przymusowego leczenia podejmie sąd.