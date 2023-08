Gdzie jest burza? Opady, silny wiatr, a nawet grad. Rośnie liczba interwencji strażaków

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali alerty I i II stopnia. Zagrożeniem są burze, grad i wiatr. Najsilniejsze opady będą występowały od Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, Śląsk po Małopolskę, a także na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Gdzie jest burza? Będą przemieszczały się na północ i północny wschód

"Obecnie burze występują w okolicach Białegostoku oraz Kraśnika. Natężenia opadów 5-10 mm/10 min, a skumulowane sumy opadów dochodzą do 20-30 mm. Nie notuje się znaczących porywów wiatru. W najbliższych godzinach burze będą przemieszczały się na północ i północny wschód. Aktywność zjawisk miejscami może nieznacznie wzrastać. Możliwy grad" - przekazali synoptycy IMGW, podając stan z godz. 12:36.

Na południu Polski w wielu miejscowościach interweniowały służby. Podtopione zostały drogi i zabudowania. Wiatr i grad uszkodziły zadaszenia, a także linie energetyczne. - 40 razy wyjeżdżali do tej pory strażacy do usuwania skutków burz, które w sobotę przechodzą przez Podkarpacie - poinformował dziennikarzy TVN w południe bryg. Marcin Betleja, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. - Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach leżajskim i rzeszowskim. Nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny - dodał.

W Małopolsce od północy do południa w sobotę straż pożarna interweniowała 112 razy. Najwięcej zgłoszeń było: w powiecie tarnowskim (43), krakowskim (20) i nowosądeckim (19).

Uwaga na podtopienia. Możliwe opady do 68 mm. Przewidywane ulewy i burze

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

IMGW wydało alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one do soboty (5 sierpnia) do godz. 16 w województwach:

lubelskim (poza północnymi powiatami);

podkarpackim;

małopolskim (w powiatach wschodnich);

świętokrzyskim (w powiatach: buskim, staszowskim, opatowskim, Tarnobrzeg, sandomierskim, ostrowieckim);

mazowieckim (w powiatach garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim oraz lipskim).

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Alerty drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:

świętokrzyskim, w powiatach zachodnich;

małopolskim, z wyjątkiem powiatów na wschodzie;

śląskim, w powiatach na krańcach wschodnich.

Ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w sobotę (5 sierpnia).

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Alertami drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu zostały objęte województwa:

opolskie (w powiatach: głubczyckim, prudnickim, nyskim);

dolnośląskie (w powiatach: dzierżoniowskim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim).

Ostrzeżenia będą w mocy do godz. 17 w niedzielę (6 sierpnia).

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

podlaskim;

mazowieckim, w powiatach wschodnich;

lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim i łukowskim.

Alerty prawdopodobnie stracą ważność we sobotę (5 sierpnia) o godz. 21. Sytuacja jest dynamiczna. W związku z tym mogą zostać zaktualizowane.

Burza na Pomorzu. Piorun uderzył w grupę osób. Konieczna była reanimacja

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW ostrzega również przed towarzyszącym burzom intensywnym opadom deszczu. Możliwy jest grad. Alerty pierwszego stopnia obowiązują na terenie województw:

łódzkiego oraz mazowieckiego (w powiatach grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, Radom i radomskim); będą ważne do godz. 9 w niedzielę (6 sierpnia);

śląskiego; stracą ważność w sobotę (5 sierpnia) o godz. 18.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Alerty pierwszego stopnia przed ulewami obowiązują w województwach: