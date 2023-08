Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. IMGW wydaje ostrzeżenia [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zobacz wideo Niecodzienne zjawisko nad gdańską Wyspą Sobieszewską: chmura szelfowa

"Na południu Polski przybywa miejsc z coraz wyższymi stanami na rzekach. Pojawiają się także raporty mówiące o większych zalaniach i podtopieniach. Niestety, takich miejsc będzie tylko przybywać. Kolejne burze zmierzają na południe. Powstają też kolejne nowe burze, które także mogą w krótkim stanowić poważne zagrożenie nawalnym opadem deszczu, gradem czy silnym wiatrem. Cały czas istnieje ryzyko pojawienia się trąby powietrznej" - informuje na Facebooku Sieć Obserwatorów Burz. Na profilu pojawiły się kolejne nagrania, które pokazują wezbrane rzeki w województwie małopolskim:

W sieci pojawiły się także nagrania z Radomia:

Woda zalała ulice także w Białymstoku:

"Zalane ulice w woj. lubelskim - Ryki":

Burze przechodzą przez Polskę. Piorun uderzył w maszt PSP

Jak informuje PAP, którą cytuje Onet, w Myślenicach piorun uderzył w maszt PSP, powodując problemy z łącznością, a w Czułowie (pow. krakowski) uszkodził dach domu. Od północy do południa w sobotę straż pożarna w Małopolsce interweniowała 112 razy w związku z intensywnymi opadami i burzami, które przeszły nad regionem. Najwięcej razy do akcji strażacy wyjeżdżali w powiecie tarnowskim (43), krakowskim (20) i nowosądeckim (19). Najczęstszym problemem były podtopione piwnice oraz połamane drzewa zalegające na drogach.

W związku z intensywnymi opadami deszczu świętokrzyscy strażacy 22 razy wyjeżdżali do zdarzeń. Najwięcej interwencji miało miejsce w powiecie sandomierskim (10). Głównie powalone konary drzew i gałęzie na szlakach komunikacyjnych. Obecnie w Staszowie na obwodnicy strażacy usuwają ziemię, która obsunęła się z nasypu. Droga na odcinku od ronda na Chmielnik do ronda na Kraków jest zablokowana.

Pogoda 5 sierpnia. IMGW wydaje ostrzeżenia

Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla południowej i środkowej części województwa śląskiego i południowej części opolskiego. W miejscach silnych opadów deszczu, punktowo także burzowych, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20.00.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla północnej części województwa śląskiego, a także dla województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, południowej części mazowieckiego, a także dla zlewni Wisły od Dęblina do ujścia Narwi. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz na terenach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 18.00, w województwie śląskim do 20.00.

IMGW publikuje symulację opadów i burz na następne godziny: