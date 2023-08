W jednym z domów w miejscowości Jordanów znaleziono dwóch nastolatków. Śmierć wstrząsnęła mieszkańcami i sprawiła, że rozpoczęła się dyskusja o jej potencjalnych przyczynach. Niektórzy z miejscowych postanowili się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat chłopaków w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Jordanów. Rodzina i mieszkańcy wypowiedzieli się w sprawie śmierci nastolatków. Pojawiły się pogłoski o narkotykach

- Chodziłam z nim do szkoły podstawowej. Pamiętam go jako cichego, spokojnego chłopaka. Trudno w to uwierzyć, tym bardziej że to mała miejscowość. Tu niemal każdy się ze sobą zna - powiedziała jedna z nastolatek, która w piątkowy poranek przyszła pod dom zmarłego. - Jednego z chłopaków znałem z widzenia, był synem mojego kolegi. Trudno się w tej chwili nawet wypowiedzieć, koszmar - dodał Stanisław, który mieszka w Jordanowie. Wśród mieszkańców miejscowości pojawiają się nieoficjalne informacje, wśród których pojawia się pogłoska o rzekomym zażyciu narkotyków lub dopalaczy przez 18- i 19-latka. Policja nie potwierdziła tych doniesień.

Śmierć dwóch nastolatków w Jordanowie. Są wstępne ustalenia

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" skontaktowali się również z wujkiem jednego ze zmarłych chłopców. Mężczyzna był roztrzęsiony i oznajmił, że w chwili kiedy doszło do tragedii, ojciec nastolatka był na wyjeździe. Po telefonie od policji wrócił w nocy do Jordanowa. - To był syn mojego brata. Jesteśmy wstrząśnięci, nadal do nas to nie dociera - oznajmił pan Adam, który mieszka niedaleko budynku, w którym doszło do śmierci nastolatka. Mężczyzna został zapytany o to, czy narkotyki mogły być przyczyną tragedii. - Nie wiem, być może. Nie słyszałem, aby kiedykolwiek cokolwiek brał - odpowiedział wujek chłopca.

Sąsiedzi poinformowali, że rodzina jednego z nastolatków wprowadziła się do budynku dwa lata temu, a przeprowadzka miała być ich startem na lepszą przyszłość. - Przez całą noc nie mogłam zasnąć, cały czas świeciły się światła. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuje matka, która musi teraz pochować część siebie - mówi ze łzami w oczach jedna z sąsiadek. - Znałam tego chłopca, mieliśmy sporadycznie kontakt. Pozostaje czekać na to, co ustali policja - oznajmiła sąsiadka.



Tragedia w Jordanowie. Nie żyje dwóch nastolatków

Śmierć nastolatków w Jordanowie. Śledczy podejrzewają co stało za śmiercią chłopców

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, w czwartek po południu policja otrzymała zgłoszenie prawdopodobnie od matki młodszego z chłopców, która znalazła ciała. Lekarz stwierdził na miejscu śmierć u 18-latka, drugi z chłopców został przetransportowany do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Nastolatkowie nie posiadali obrażeń ciała. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Ponadto podejrzewa, że to substancje psychoaktywne mogły stać za śmiercią obu chłopców. Z ustaleń śledczych wynika, że nastolatkowie kupowali je przez internet, a w pomieszczeniu znaleziono blistry po lekach. Szczegóły w sprawie pomoże ustalić sekcja zwłok, którą zaplanowano na 7 sierpnia.