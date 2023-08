Dziecko jechało rowerem na trasie szybkiego ruchu. "W takim miejscu wystarczy podmuch"

Pan Kamil wysłał reporterom serwisu Kontakt 24 nagranie, na którym widać, jak chłopiec jedzie rowerem obwodnicą Warszawy przy węźle Konotopa. Do zdarzenia miało dojść w piątek (4 sierpnia) około godziny 14.30.

REKLAMA

Zobacz wideo Policja z użyciem dronów wyłapuje łamiących przepisy cyklistów i pieszych. W kilka chwil wpadło 14 rowerzystów

Dziecko jechało na rowerze obwodnicą Warszawy. "Wystarczy podmuch..."

- Jechałem obwodnicą Warszawy, kiedy na łuku trasy przy węźle Konotopa, gdzie S2 idzie w lewo na Pruszków, a S8 na Bemowo, zobaczyłem młodego chłopaka jadącego rowerem po pasie awaryjnym. Najpierw poczułem przerażenie, bo przecież w takim miejscu wystarczy podmuch z przejeżdżającej ciężarówki i by go zmiotło - powiedział kierowca w rozmowie z redakcją Kontaktu 24.

- Widziałem, że miał w uszach słuchawki, więc nie chciałem podjeżdżać za blisko, aby go nie przestraszyć, żeby w strachu nie wykonał jakiegoś gwałtownego manewru na drodze - wyjaśnił. Pan Kamil eskortował młodego rowerzystę aż do zjazdu z trasy. - Zwolniłem, nie omijałem i postanowiłem go asekurować. Włączyłem światła awaryjne i jechałem za nim, żeby osłaniać go przed przejeżdżającymi samochodami i ciężarówkami - dodał.

Poznań. Samochód wjechał z impetem w rowerzystę na pasach

Kodeks drogowy. Zakaz ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach

- Postanowiłem przesłać film do redakcji ku przestrodze, również dla rodziców, którzy może dzięki temu zwrócą większą uwagę na dopilnowanie swoich dzieci - powiedział dziennikarzom pan Kamil. Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach. Zakaz obejmuje również pas awaryjny oraz pobocze. Cyklista może zostać ukarany grzywną w wysokości 250 zł. Na trasie szybkiego ruchu stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych kierowców.