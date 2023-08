Jak informowaliśmy w Gazeta.pl, jeden z mieszkańców Poznania dostrzegł kilka dni temu kolczaka zbrojnego w swojej sypialni. - Musiał być zawleczony z terenu lub przez domowego pupila. Jest jadowity i trzeba na niego uważać - ocenił wtedy w rozmowie z portalem prof. UPP dr hab. inż. Paweł Sienkiewicz z Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu. W ostatnich dniach pająka widziano także m.in. na Winogradach oraz na Komandorii.

Pająk występuje również w innych regionach Polski. "Kolczaka zbrojnego znalazłem w zeszłym tygodniu w swoim domu (miejscowość Buk, województwo zachodniopomorskie, gmina Dobra). Wygląda na to, że przesuwa się coraz bardziej na północ Polski" - pisze nasz czytelnik Krzysztof Korolonek. Zdjęcie autorstwa pana Krzysztofa prezentujemy w tekście.

Pająk jest jadowity. Należy zachować ostrożność

Doniesienia o kolczaku zbrojnym od kilku lat regularnie pojawiają się w polskich mediach. W sierpniu ubiegłego roku strażacy z Witnicy informowali, że dostali zgłoszenie o pająku znajdującym się w samochodzie jednego z mieszkańców. Z kolei przed trzema laty pająka sfotografowano w lesie pod Obornikami. W 2020 r. donoszono także o kolczakach zbrojnych we Wrocławiu.

Kolczak zbrojny zamieszkuje w Europy oraz środowej i zachodniej Azji, można znaleźć go najczęściej na terenach porośniętych krzewami, wysoką trawą. Eksperci wskazują, że to jeden z nielicznych pająków zamieszkujących Polskę, których ukąszenie może być groźne dla zdrowia. Objawy mogą przypominać grypę, wiążą się m.in. z osłabieniem, bólami głowy, dreszczami i wymiotami. Utrzymują się najczęściej do kilkunastu dni. W przypadku osób chorych, dzieci lub osób starszych może być konieczna też hospitalizacja.