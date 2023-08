Łódzkie. Ukradł loda wartego tysiąc złotych. Zaniósł go na plecach do koleżanki

Zarzut kradzieży usłyszał 26-latek mieszkaniec Wieruszowa. Mężczyzna pod koniec czerwca tego roku na jednej z ulic miasta ukradł figurkę loda o wartości 1000 zł. Wieruszowianin przyznał się do kradzieży. Za to przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie