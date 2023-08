Ordo Iuris "analizuje" działalność telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. "Zwykłe oszczerstwo"

Zobacz wideo Dorian opuszcza rodzinne Śliwice. "Boję się, że nasze drogi się rozejdą" ["Jesteśmy rodziną" - odc. 5. "Dorian"]

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od 2008 roku. Inicjatywa na początku swojej działalności dostawała wsparcie z budżetu państwa, od zeszłego roku - utrzymuje się wyłącznie z pieniędzy darczyńców. TVN24 informuje, że łącznie konsultanci odebrali około 1,5 miliona połączeń. Tylko w poprzednim roku, w czasie całodobowych dyżurów telefon dzwonił średnio co trzy minuty. Dzięki połączeniom podjęto 885 interwencji ratujących życie i zdrowie dzieci. W czerwcu Ordo Iuris opublikowało na swojej stronie internetowej "Analizę zasad funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży". Zawarte w nim zarzuty Fundacja określa mianem "oszczerstw" i wysłała Instytutowi pismo przedprocesowe Ordo Iuris wystąpiło z propozycją spotkania - pod koniec lipca doszło do niego, a uczestniczyły w nim cztery osoby: Renata Szredzińska i prezeska Monika Sajkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Jerzy Kwaśniewski i Marek Puzio z Ordo Iuris - wymienia Justyna Suchecka z TVN24. Sprawę chciała komentować tylko ta pierwsza strona.

Ordo Iuris "analizuje" działalność telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

- Uważamy, że doszło do naruszenia naszego dobrego imienia i próby podważenia zaufania do naszej organizacji, na które od lat pracujemy. W reakcji na to pismo Instytut poprosił nas o spotkanie - zaczęła swoją relację Renata Szredzińska z zarządu FDDS. Pierwszy punkt przywołanej "analizy" Ordo Iuris to zarzut dotyczący anonimowości osób odbierających telefony od dzieci i młodzieży. "Próżno na stronie internetowej fundacji, stronach rządowych, w tym w samym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej [nie ma takiego ministerstwa, w tej chwili jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - przyp. red.], szukać informacji nt. imion, nazwisk, doświadczenia konsultantów czy też ich współpracy z innymi organizacjami. Również telefoniczne próby uzyskania takich danych od fundacji nie przyniosły skutku" - czytamy.

Anonimowość naszych konsultantów, którą Ordo Iuris uważa za kłopot, to w rzeczywistości szeroko przyjęty standard w telefonach zaufania, również tym prowadzonym przez Rzecznika Praw Dziecka

- podkreśla Szredzińska. O anonimowości pracowników telefonu mówi: - Mamy wtedy do czynienia z równością stron, bo dziecko też jest anonimowe. A nasza praktyka pokazuje, że część dzieci chętniej się w takich rozmowach otwiera. Poza tym chodzi o względy bezpieczeństwa. Nikt nie chce, by młodzi ludzie po uzyskaniu pomocy szukali konsultantów na przykład w mediach społecznościowych. To dla tych dzieci niebezpieczne, w końcu mogą nawiązać kontakt mylnie z kimś, kto tylko tak samo się nazywa - zauważa.

Ordo Iuris argumentuje, że rodzice "nie mają też możliwości weryfikacji, czy konsultanci rozmawiający z ich dziećmi nie widnieją przypadkiem w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, utworzonym na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym". Szredzińska odpiera ten powód: - Jest jawny rejestr, ale on zawiera tylko kilkadziesiąt nazwisk najniebezpieczniejszych przestępców, a i tak, żeby kogoś w pełni zweryfikować, trzeba znać jego datę urodzenia, aby wykluczyć zbieżność nazwisk. Druga część rejestru ma ograniczony dostęp i żaden rodzic nie ma do niego dostępu. Mogą z niego korzystać pracodawcy, na przykład szkoły albo organizacje takie jak nasza. I my z tego korzystamy Sugerowanie, że nie wiadomo, kto u nas pracuje, jest zwykłym oszczerstwem - dodaje. Fundacja zapewnia, że wszelkie informacje udostępnia podczas kontroli, tak było ostatnio w przypadku kontroli MSWiA - informuje TVN24.

Ordo Iuris punktuje informacje podawane przez telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Ordo Iuris ma też zastrzeżenia do informacji, zamieszczonym w zakładce "LGBT+Ja" na stronie telefonu zaufania, między innymi nagrań rozmów realizowanych w ramach kampanii społecznych. - Zachęcamy do tolerancji i sojusznictwa, treści są poparte fachową wiedzą, nie ma w niej niczego demoralizującego. Zawsze zachęcamy, by młodzi ludzie najpierw rozmawiali ze swoimi rodzicami - odpowiada przedstawicielka Fundacji. Wskazuje też, że zgodnie z międzynarodową Konwencją o prawach dziecka z 1989 roku dzieci mają prawo do pozyskiwania informacji z różnych źródeł.

Działaczom nie podoba się również to, że w niektórych podręcznikach szkolnych uczniowie mogą znaleźć informacje o telefonie zaufania, jego numerze i adresie strony internetowej. W dokumencie ocenili, że strona 116111.pl "zawiera treści oraz przekierowania do stron, ukazujące wizję rozwoju psychoseksualnego człowieka oraz ludzkiej płciowości promowaną przez radykalne środowiska LGBT, z czego większość rodziców, a być może również nauczycieli, zapewne nie zdaje sobie sprawy". - Wniosek, by informacje o naszym telefonie usnąć z podręczników, uważamy za utrudnianie dzieciom dostępu do informacji i pomocy, której naprawdę potrzebują - komentuje Szredzińska. TVN24 dostał wiadomość z resortu edukacji i nauki, że ministerstwo zajmuje się kwestią podręczników, bo już wcześniej skarżyło się Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". To organizacja powstała w czasie pandemii, która sprzeciwiała się m.in. ograniczeniom w edukacji związanym z koronawirusem.

Na pytania, które dziennikarka portalu wysłała do ministerstwa rodziny i polityki społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka odpowiedzi nie nadeszły, Ordo Iuris chciało rozmawiać tylko "w programie na żywo".- Odbieramy to jako próbę dyskredytacji, dlatego analizujemy dalsze kroki prawne - to stanowisko Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

