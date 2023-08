Ślub Dominiki i Romana odbył się w wyjątkowych okolicznościach - para zawarła małżeństwo na Pol'and'Rock Festival. W uroczystości, oprócz państwa młodych i urzędniczki stanu cywilnego, wzięli udział dziennikarze, a także Jerzy Owsiak. Założyciel WOŚP stwierdził, że ta uroczystość miała wyjątkowy charakter.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytamy uczestniczki Open'era, czy ceny jedzenia w tym roku to przesada?

Owsiak nie chce "zamienić Pol'and'Rock w pałac ślubów". Uroczystość Dominiki i Romana to wyjątek

Podczas konferencji prasowej 4 sierpnia Jerzy Owsiak powiedział obecnym na niej dziennikarzom, że będą świadkami historycznego wydarzenia. - Za moment odbędzie się tutaj ślub. Pierwszy ślub cywilny na festiwalu, Dominiki i Romana. Powiedziałem, że się zgadzamy, więc za chwilę musimy kończyć konferencję prasową, bo potrzebny nam jest lokal. Cieszymy się, że dla ludzi jest to ważne miejsce, że tutaj się poznają, tutaj zaręczają. Nie możemy zamienić tego miejsca w pałac ślubów, ale wyjątki tworzymy. Za moment taka uroczystość się odbędzie - poinformował Owsiak, co opisała "Wirtualna Polska".

Owsiak: Jeśli ktoś nie pójdzie na wybory, dostanie ode mnie kopa w d***

Następnie, zgodnie z zapowiedzią organizatora Pol'and'Rock Festival, na salę weszła Małgorzata Federowiak-Nowacka z Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku oraz młoda para. Dominika i Romana złożyli przysięgę małżeńską i podpisali niezbędne dokumenty.

Wypadek na Pol'and Rock Festival. Są osoby poszkodowane

Ślub na Pol'and'Rock. Jerzy Owsiak o "sile, która pozwala z roku na rok organizować festiwal"

Jerzy Owsiak wyjaśnił na Facebooku, dlaczego uczestnictwo w ślubie Dominiki i Romana było dla niego ważnym doświadczeniem. "Dzisiaj na Najpiękniejszym Festiwalu Świata zawarto pol'and'rock'owe małżeństwo. Pol'and'rock'owe, bo para to wierni fani naszego festiwalu. Festiwal ich poznał, połączył, festiwal ich ożenił (...). I co w tym niezwykłego? Codziennie takich aktów małżeńskich zawiera się dużo. Ale ta uroczystość, tu na festiwalu, tuż przed otwarciem jego drugiego dnia, można powiedzieć, w tym ogromnym gwarze festiwalowego życia, dla mnie nabrała szczególnego znaczenia. Sam w związku małżeńskim jestem blisko 50 lat. To chwile szczęścia, ale także ogrom codzienności i wzajemnych obowiązków (...). Jak to wszystko poukładać, jak sobie dać z tym radę. Na pewno dzięki miłości, ale moim zdaniem na pewno dzięki przyjaźni" - napisał Owsiak.

"Jeżeli naszej młodej parze zawsze będą przyświecały takie ideały, to mam nadzieję, że spotkamy ich za rok, za następny rok i jeszcze za wiele lat później. A ja widząc ich, widzę także dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy tu, na festiwalu, są małżeństwami, partnerami, przyjaciółmi i to jest ta siła, która pozwala z roku na rok organizować festiwal jeszcze piękniej i jeszcze mądrzej" - dodał Jerzy Owsiak.