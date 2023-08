Groźny wypadek pod Koninem. W rowie leżał motocykl. Prowadziła go... 12-latka

W czwartek około godziny 13:50 dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego w miejscowości Gosławice, 25 kilometrów od Konina. Okazało się, że tuż przy drodze powiatowej znaleziono 12-letnią dziewczynkę, leżącą obok motocykla. Dziewczynka z poważnymi obrażeniami została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Policjanci na miejscu ustalili okoliczności zdarzenia, z których wynika, że 12-latka prowadziła motocykl na drodze powiatowej. Dziewczynka straciła panowanie nad jednośladem i pojazd się przewrócił.

Jak przypomina policja, osoby nieletnie, które nie mają wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, absolutnie nie mogą wsiadać za kierownicę. To nie tylko wykroczenie, które podlega karze grzywny, ale może nieść za sobą poważne konsekwencje zagrażające zdrowiu i życiu młodej osoby. W każdym przypadku, gdy za kierownicą znajduje się nieletni, sprawa trafia do sądu rodzinnego. Konsekwencje ponosi także osoba, która pozwala na to, by za kierownicą wsiadła nieletnia osoba, czyli rodzic lub prawny opiekun.

