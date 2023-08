15 sierpnia w Polsce obchodzone są uroczystości związane zarówno ze świętem religijnym, jak i historycznym. Tego dnia wypada Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, powszechnie znane jako "Wniebowzięcie Matki Bożej" lub "Matka Boska Zielna". W tym roku oba święta obchodzone będą we wtorek. Czy będzie to dzień wolny od pracy?

Czy 14 sierpnia to dzień wolny od pracy?

Polskie prawo przewiduje 13 dni ustawowo wolnych od pracy. 15 sierpnia jest jednym z nich. Oznacza to, że tego dnia pracownicy nie muszą pełnić swoich obowiązków służbowych. Osoby, które jednak z racji specyfiki wykonywanego zawodu będą zmuszone tego dnia pracować, powinny swój dzień wolny odebrać w ustalonym uprzednio z pracodawcą terminie. Warto podkreślić, że w tym roku 15 sierpnia wypada we wtorek. Oznacza to, że jeżeli chcemy skorzystać z dłuższego weekendu, wystarczy wziąć jeden dzień urlopu, a dokładniej poniedziałek 14 sierpnia. Tym sposobem czekają nas cztery dodatkowe dni wypoczynku.

15 sierpnia. Jak wyglądają obchody świąt?

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to jedno z ważniejszych świąt katolickich, które oddaje hołd Matce Jezusa. W tym dniu wierzący obchodzą wniebowzięcie ciała i duszy Maryi do nieba. To wyjątkowe zdarzenie jest symbolem nadziei na życie wieczne i zbawienie dla wszystkich wiernych. Kościół katolicki uczci je poprzez celebrację mszy świętej oraz procesje, w których uczestniczyć będą wierni, niosąc kwiaty i zioła, symbolizujące obfitość i piękno stworzenia Bożego.

15 sierpnia to jednak nie tylko aspekt religijny. To także Święto Wojska Polskiego, które upamiętnia bohaterstwo żołnierzy walczących w obronie ojczyzny. Dzień ten ma korzenie historyczne sięgające czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to 15 sierpnia 1920 roku polskie siły zdołały odnieść znaczące zwycięstwo nad bolszewicką armią w bitwie warszawskiej, znanej również jako "Cud nad Wisłą". To wydarzenie miało ogromne znaczenie dla niepodległości Polski i powstrzymania ekspansji bolszewickiej na Zachód. Obchody Święta Wojska Polskiego często obejmują uroczystości militarne, parady, defilady oraz wręczanie odznaczeń i wyróżnień żołnierzom, a także innym osobom zasłużonym dla obronności kraju. To także okazja do wyrażenia szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy poświęcili się dla bezpieczeństwa narodu.