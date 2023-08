"I Want Your Sex" w katolickiej rozgłośni. Wpadka na antenie radia z Małopolski

"I Want Your Sex" George'a Michaela to hit z 1987 r. Artysta śpiewa w nim m.in., że "chce seksu". "Nie potrzebuję biblii / Po prostu spójrz mi w oczy / Czekałem tak długo, kochanie / Teraz, gdy jesteśmy przyjaciółmi / Każdy mężczyzna ma swoją cierpliwość / Teraz kończy się moja" - brzmi tekst utworu. George Michael śpiewa również, że "seks jest naturalną rzecz" i "nie każdy go uprawia, choć każdy powinien".

REKLAMA

Zobacz wideo Scheuring-Wielgus i Czarzasty zatańczyli na scenie. "Świeckie państwo panie Mateuszu!"

O sprawie poinformował portal Wirtualnemedia.pl. Z ustaleń portalu wynika, że "przy opracowywaniu playlisty zwracano dotąd uwagę na warstwę muzyczną: wybierano spokojne, melodyjne utwory, głównie z lat 80. i 90.". Po emisji utworu "I want your sex" playlista Radia Ain Karim ma zostać przeanalizowana także pod kątem warstwy tekstowej.

"I want Your Sex" w Radiu Ain Karim

"Przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Skomielnej Czarnej od ponad dwudziestu pięciu lat istnieje i prowadzi swą działalność Radio Parafialne Ain Karim o charakterze społeczno-religijnym. (...) W radiu działa bardzo dynamiczna grupa wolontariuszy tworzących autorskie audycje niemal w każdy dzie tygodnia. Część z nich próbuje swych zdolności w sztuce dziennikarskiej, tworząc reportaże z różnych wydarzeń i uroczystości, o wymiarze religijnym, jak i o charakterze świeckim" - czytamy na stronie internetowej radia.

"Nasza rozgłośnia jest jedyną z nielicznych profesjonalnych parafialnych rozgłośni radiowych w Polsce. Od 2007 r. można nas słuchać również w Internecie. Parafianie przebywający poza granicami kraju mają możliwość na bieżąco śledzić bieżący bieg wydarzeń. Nasze radio jest niezwykle pomocne zwłaszcza dla osób starszych, samotnych i schorowanych parafian. Dzięki niemu mogą oni łączyć się duchowo ze wspólnotą parafialną na wspólnej modlitwie niedzielnej Eucharystii i okresowych nabożeństwach" - zaznaczono w zakładce "O radiu".