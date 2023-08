ABW zatrzymała białoruskiego szpiega. "Brał udział w rozpoznawaniu obiektów militarnych i portów"

"ABW zatrzymała kolejnego, szesnastego już, podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej. Białorusin Mikhail A. brał udział w rozpoznawaniu obiektów militarnych i portów. Realizował też działania propagandowe na rzecz Rosji. Trafił do aresztu." - napisał w piątek minister Mariusz Kamiński na platformie X (dawny Twitter).

ABW zatrzymała Białorusina podejrzanego za szpiegostwo

Jak podaje portalsamorzadowy.pl na podstawie ustaleń PAP, zatrzymany mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. To 39-letni obywatel Białorusi, który przez kilka lat mieszkał w Rosji. Przed dwoma laty przyjechał do Polski i miał nawiązać tu kontakt z koordynatorem siatki szpiegowskiej. "Z uzyskanych informacji wynika, że za realizację wymierzonych w bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej zadań, polegających m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej, w tym obszarów i obiektów militarnych oraz portów morskich, a także prowadzenie działań propagandowych otrzymywał systematyczne wynagrodzenie" - poinformowało biuro prasowe ministra koordynatora służb specjalnych w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej. Ponadto Mikhail A., według służb, "często zmieniał środki łączności i niszczył ślady swojej działalności przestępczej".

Polskie służby o rosyjskiej siatce szpiegowskiej

W pierwszych dniach lipca ABW zatrzymała innego członka siatki szpiegowskiej pracującej dla rosyjskiego wywiadu. Podejrzany mężczyzna także miał obserwować polskie obiekty militarne i porty morskie. Mieszkał w Polsce od czterech lat. Zatrzymany to obywatel Ukrainy, który miał ustabilizowane życie w Polsce. Usłyszał już zarzuty i zgodnie z decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. - W marcu po raz pierwszy informowaliśmy o zidentyfikowaniu pierwszej grupy, którą zatrzymała ABW. To śledztwo rozpoczęło się po tym, gdy ABW znalazła i zidentyfikowała informacje świadczące o działalności szpiegowskiej na terenie Polski. Zatem mamy kilkumiesięczne śledztwo, które pokazuje, że część tej siatki jest aktywna i musi być rozpracowywana - mówił w lipcu zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Z kolei w czerwcu polskie służby informowały o zatrzymaniu pod zarzutem szpiegostwa rosyjskiego zawodowego hokeisty.