Od 2019 roku w Polsce obowiązują zmienione standardy opieki okołoporodowej, które regulują m.in. kwestię znieczulenia zewnątrzoponowego. Pomimo zmian prawnych dla wielu znieczulenie istnieje jedynie w teorii. Według najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia w skali kraju ubiegłoroczny odsetek porodów, podczas których kobiety otrzymały znieczulenie, wynosi zaledwie 14 proc. W kilku województwach odsetek ten nie przekroczył nawet 2 proc.

REKLAMA

Zobacz wideo Jachira wymienia imiona zmarłych kobiet. "Jak w średniowieczu!"

Polki są zmuszone rodzić bez znieczulenia. Fatalne dane z NFZ

Według raportu NFZ podsumowującego 2022 r. na 348 polskich porodówek aż w 195 nie wykonano ani jednego znieczulenia. Co więcej, 50 ze 153 placówek podających znieczulenie pacjentkom, wykonało tę procedurę dla mniej niż 10 kobiet w skali roku. Zdaniem Zbigniewa Swobody wypowiadającego się w programie "Fakty" w telewizji TVN "kobiety powinny takie szpitale po prostu omijać". - W XXI wieku to jest wstyd dla systemu i dla lekarzy, dla szpitali, że kobiety rodzą w bólach - podkreślił kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

W skali kraju w ubiegłym roku znieczulenie podano w przypadku jedynie 14 proc. porodów naturalnych. Większość województw nie osiągnęła jednak nawet pułapu 10 proc. Najgorzej sytuacja wygląda w Wielkopolsce, gdzie w 2022 roku na 16 823 porody naturalne zaledwie 39 przebiegło z wykorzystaniem znieczulenia zewnątrzoponowego. To około 0,2 proc. W województwie kujawsko-pomorskim znieczulenie otrzymał 1 proc. kobiet, a w zachodniopomorskim i lubelskim po 2 proc. Najlepszym wynikiem w Polsce może poszczycić się krakowski Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Rafała Czerwiakowskiego, gdzie w 2022 znieczulenie do porodu otrzymało aż 83 procent kobiet. Dyrektorka tamtejszej placówki podkreśliła, że nie wyobraża sobie, aby którejkolwiek z pacjentek mogła odmówić znieczulenia do porodu. Skąd więc tak duże problemy w pozostałych polskich placówkach?

Katarzyna ze szpitala, w którym zmarła 33-letnia Dorota: To mogłam być ja

Dlaczego szpitale nie podają rodzącym znieczulenia? "Problemem są duże braki kadrowe"

Problem dotyczy nie tylko szpitali w niewielkich miejscowościach, ale także placówek wojewódzkich. Mimo że NFZ finansuje taką procedurę, w praktyce najczęściej nie dochodzi do jej realizacji. Większość lekarzy tłumaczy brak znieczulenia problemami z dostępnością anestezjologów. Niekiedy zdarza się, że położne, które przez wzgląd na brak dostępności anestezjologa nie mogą zaoferować kobiecie znieczulenia, tłumaczą rodzącej, że jest na nie za wcześnie. Kiedy dochodzi do kilkucentymetrowego rozwarcia, mówią ciężarnej, że "jest już za późno". To dobre rozwiązanie, aby nie powiedzieć wprost o prawdziwych przyczynach odmowy znieczulenia, a pacjentka i tak przecież będzie musiała urodzić.

Jest decyzja sąd ws. nalotu CBA u dr. Kubisy. Nie mogli zabrać dokumentacji

Kobiety w Polsce skazane na poród w bólu

Nie wiadomo, czy to właśnie przez wzgląd na anestezjologów w wielu szpitalach w Polsce nie wykonano ani jednego znieczulenia zewnątrzoponowego. Pojawiają się bowiem także inne przeszkody, w tym niedostatecznie przeszkolony personel, a nawet nieprzekonany do znieczuleń lekarz. Wielokrotnie pacjentki skarżyły się na podejście personelu szpitali, który nie traktował ich bólu poważnie, ponieważ "matki i babki dały radę". Ginekolog rozmawiający z serwisem kobieta.wp.pl wspominał o innych lekarzach, którzy celowo straszą pacjentki znieczuleniem, mówiąc, że powoduje późniejsze problemy u dziecka i przedłuża poród. Takich historii z porodówek jest znacznie więcej.

- Ból porodowy niestety jest porównywany do ciężkiego urazu. W dawnych czasach operowano również bez znieczulenia i część pacjentów przeżywała - powiedział w rozmowie z TVN profesor Mirosław Czuczwar, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym numer 1 w Lublinie. Ból w trakcie porodu można uśmierzyć lekami, masażami, a nawet gazem rozweselającym, jednak pod względem skuteczności i bezpieczeństwa nie mogą równać się ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, które w obecnych czasach zdaje się być niemal luksusowe.