Teorie spiskowe w nowym podręczniku do HiT. Chodzi o "tajemniczą śmierć" Andrzeja Leppera

Na fragment dotyczący zmarłego w 2011 roku lidera Samoobrony zwróciła uwagę Justyna Suchecka, dziennikarka TVN24. "Przestało mnie dziwić, że prof. Roszkowski dzieli się swoim poglądami na transplantologię czy in vitro. Ale że zamieszcza w podręczniku teorie spiskowe, to jednak nadal mnie szokuje" - napisała. Zamieszczony przez nią fragment podręcznika "Historia i Teraźniejszość" odnosi się do kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku, która, jak czytamy, "odbywała się pod znakiem przewagi PO w sondażach". "Tragiczny wstęp do niej stanowiła tajemnicza śmierć szefa Samoobrony, Leppera" - napisano w podręczniku. Dalej czytamy: "Policja orzekła, że była ona rezultatem samobójstwa, choć podnoszono co do tego wątpliwości, zwłaszcza że kilka innych tajemniczych zgonów osób publicznych określano z czasem dziełem 'seryjnego samobójcy'".

"Historia i Teraźniejszość" i "tajemnicza śmierć" Andrzeja Leppera. Co ustaliła prokuratura?

Ciało Andrzeja Lepper znaleziono 5 sierpnia 2011 r. w łazience przy prywatnym pokoju polityka w siedzibie Samoobrony mieszczącej się na trzecim piętrze w budynku przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. W toku śledztwa natrafiono na liczne dokumenty świadczące o tym, że zarówno partia, związek zawodowy Samoobrony, jak i sam Andrzej Lepper, borykali się z poważnymi problemami finansowymi. Jedno z pism informowało Andrzeja Leppera o zaległości na ponad 55 tys. zł. Były też m.in. pisma od komorników, wezwanie od ZUS-u, protokół o zajęciu ciągnika rolniczego, a także oświadczenie o oddaniu pod zastaw zegarka.

Według prokuratury nie doszło do upozorowania samobójstwa. "Ze względu na posturę Andrzeja Leppera, jego ewentualne przemieszczenie w stanie nieprzytomnym w celu upozorowania powieszenia wymagałoby znacznej siły, a przede wszystkim pozostawiłoby ślady zarówno na jego odzieży, jak i w pomieszczeniach (...). Przemieszczanie takie spowodowałoby też obrażenia" - stwierdzili śledczy.

Choć postępowanie umorzono w 2012 r., prokuratura po kilku latach wróciła do sprawy. Jak informował portal Wp.pl, w 2017 r. śledczy przesłuchali kilku świadków po doniesieniach o tym, że były wicepremier miał znać niewygodne dla niektórych polityków kulisy negocjacji gazowych z Rosją. Ostatecznie stwierdzono, że nie ma dowodów na to, by ewentualna wiedza, którą miał posiadać Andrzej Lepper, miała związek z jego śmiercią. Więcej o prokuratorskim śledztwie dotyczącym śmierci polityka można przeczytać w artykule poniżej:

10. rocznica śmierci Andrzeja Leppera. Tak wyglądało śledztwo prokuratury

Krytyka podręczników do HiT

Pod koniec lipca premierę miał drugi tom podręcznika "Historia i Teraźniejszość" Wojciecha Roszkowskiego. Pierwsza część wywołała falę krytyki między innymi za fragment dotyczący "produkcji ludzi", który powszechnie został zinterpretowany jako atak na dzieci poczęte drogą in vitro. Wokół drugiego tomu też nie brakuje kontrowersji. We fragmencie dotyczącym katastrofy smoleńskiej czytamy między innymi, że wiele osób było i jest dziś przekonanych, że doszło do zamachu, ale wersja ta nabiera ostatnio znaczenia oficjalnego". Podpis pod zdjęciem wraku Tupolewa głosi, że Lech Kaczyński zginął za "odwagę w przeciwstawianiu się rosyjskiemu imperializmowi".