Ulewy i burze coraz bliżej Polski. W weekend ekstremalne burze i możliwe podtopienia

Zachmurzenie umiarkowane i duże widoczne jest już od początku dnia, a prognozy nie przewidują, aby taki stan rzeczy miał ulec jakiejkolwiek zmianie. Ponura piątkowa aura będzie jednak wolna od niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, które nadciągną nad Polskę dopiero w porze nocnej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sceny, które mrożą krew w żyłach". Policja opublikowała nagranie z pościgu

Pogoda na piątek. Zachmurzenie i przelotne opady wstępem do deszczowego weekendu

Przelotnych deszczy i słabych burz mogą spodziewać się jedynie mieszkańcy północnych krańców województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz południowej części Podkarpacia i małopolski. Okazjonalnym wyładowaniom atmosferycznym może towarzyszyć wiatr o prędkości do 60 km/h. Opady nie przekroczą natomiast pułapu 25 mm.

Temperatura w całym kraju będzie utrzymywać się na podobnym poziomie i zapewniać komfort termiczny. 27 st. C odnotują mieszkańcy wschodu, na 26 st. C możemy liczyć natomiast na zachodzie i w centrum. W rejonach północnych i południowych termometry wskażą maksymalnie 25 st. C.

Pogoda nie rozpieszcza. Czy to koniec lata? IMGW odpowiada

Prognoza pogody na weekend. Opady deszczu nawet do 68 mm, możliwe podtopienia

Burzliwie na niebie zrobi się w sobotę, a apogeum niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych przypadnie na niedzielę. Pierwszego dnia weekendu intensywne opady deszczu obejmą niemal cały kraj i stworzą realne zagrożenie podtopień.

Sporo deszczu spadnie w województwie mazowieckim i na Podlasiu, bo aż 54 mm. Wysoki wynik 36 mm opadów uzyska również województwo opolskie. W niedzielę ulewy ominą północny zachód i Wielkopolskę. Najintensywniejsze opady deszczu skupią się na regionach południowych i centralnych, gdzie może spaść nawet do 68 mm wody. Takie ekstremalne ulewy mogą spowodować podtopienia. Pod względem temperatury Polska podzieli się natomiast na dwie części - podczas gdy na wschodzie temperatura może przekroczyć barierę 30 st. C, na zachodzie będzie ona oscylować w granicach od 16 do 20 st. C.