Tragedia w Jordanowie. Nie żyje dwóch nastolatków. "Pobrano krew do badań"

Wiadomość o śmierci dwóch nastolatków w Jordanowie, w województwie małopolskim, podało RMF24. Policja dostała zgłoszenie o sprawie w czwartek po godz. 16:00. Z relacji wynika, że ciała nieprzytomnego 18-latka i 19-latka znalazła w jednym z domów 42-letnia kobieta, matka młodszego z nastolatków.

Tragedia w Jordanowie. Nie żyje dwóch nastolatków

Lekarz z wezwanego na miejsce pogotowia stwierdził zgon 18-letniego chłopaka. Drugi nastolatek trafił do szpitala, lecz nie udało się go uratować i zmarł. - Od 19-latka pobrano krew do badań. Będziemy wyjaśniać, czy mężczyźni zażyli jakieś środki, bądź się czymś zatruli - powiedziała w rozmowie z rozgłośnią podinsp. Katarzyna Cisło z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dodała, że żaden z nastolatków nie miał obrażeń ciała. Na miejsce wezwano również grupę dochodzeniowo-śledczą i prokuratora.

