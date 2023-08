"Dziennik Bałtycki" przekazał, że w czwartek 3 sierpnia koło godziny 13 w miejscowości Jasień na Pomorzu 1,5-roczna dziewczynka wypadła z pierwszego piątra bloku. Dziecko znajdowało się pod opieką matki, która - według doniesień mediów - w chwili zdarzenia miała znajdować się pod wpływem alkoholu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jechał po alkoholu i narkotykach. To jednak dopiero początek listy... Policja znalazła coś jeszcze

Pomorze. 1,5-roczna dziewczynka wypadła z okna. Jej matka miała być pijana

Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji, przekazał w rozmowie z gazetą, że dziewczynka została zabrana do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Podczas interwencji funkcjonariusze mieli wyczuć alkohol od matki dziecka. - Badanie wykazało, że ma ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie - potwierdził rzecznik. 35-latka została zatrzymana. W domu znajdowało się także czworo innych dzieci, które według relacji oficera zostały przekazane w bezpieczne miejsce. Policjanci na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Wykonano także oględziny miejsca zdarzenia, co ma pozwolić wyjaśnić dokładne jego okoliczności.

Uzależniony ośmiolatek trafił na terapię. "Problem narasta"

Picie alkoholu a opieka nad dzieckiem. Co mówią o tym przepisy?

Zgodnie z art. 160 par. 2 Kodeksu karnego rodzicom za narażenie dziecka, nad którym sprawują opiekę, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, może grozić kara nawet do pięciu lat więzienia. W skrajnych wypadkach matka lub ojciec mogą także zostać pozbawieni praw rodzicielskich. W niektórych przypadkach możliwe jest także odpowiadanie z art. 106 Kodeksu wykroczeń, który mówi, że "kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat siedmiu albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany".