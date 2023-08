Ile pieniędzy płynie z ministerstw do o. Rydzyka? Są wyliczenia resortu Czarnka

Ministerstwa: finansów, rozwoju i technologii, infrastruktury, cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji - między innymi te instytucje w odpowiedzi na interpelację posłanki Hanny Gill-Piątek poinformowały, że w pierwszym półroczu 2023 roku nie zawierały żadnych umów z instytucjami należącymi do fundacji o. Tadeusza Rydzyka - informuje TVN24. Twierdząco z kolei odpowiedział resort edukacji i nauki, którym zarządza Przemysław Czarnek.

Ministerialne dotacje dla akademii o. Tadeusza Rydzyka. Są wyliczenia resortu Czarnka

Na zapytanie parlamentarzystki, czy w pierwszym półroczu 2023 roku resort zawierał umowy cywilnoprawne m.in. Fundacją Lux Veritatis, do której należy Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, odpowiedział wiceminister edukacji i nauki. Wojciech Murdzek podkreślił, że szkoła, którą zarządza fundacja Tadeusza Rydzyka dostała w 2001 roku zezwolenie i działa jako uczelnia niepubliczna. Wiąże się z tym prawo do otrzymywania z budżetu państwa środków finansowych na m.in. stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogi i stypendia rektora - zaznaczył i dodał, że takie prawo mają wszystkie uczelnie niepubliczne.

Od stycznia do 11 lipca 2023 roku Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otrzymała z ministerstwa Przemysława Czarnka dokładnie 149 840 zł - podaje TVN24. 117 500 zł to środki na "świadczenia dla studentów (w ramach dotacji podmiotowej)", pozostałe 32 340 zł - to pieniądze na "wypłatę stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i młodych naukowców". Murdzek wyjaśnił, że zgodnie z prawem uczelnie niepubliczne mają też prawo do otrzymywania środków na: "programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra, zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi".

Gill-Piątek pyta o dotacje dla instytucje zarządzanych przez Tadeusza Rydzyka

Zapytania Hanny Gill-Piątek mają związek z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. "Przed nami szczyt kampanii wyborczej. Dla Prawa i Sprawiedliwości będzie to czas starań o pełną mobilizację elektoratu. Partii najprawdopodobniej znów pomoże w tym imperium medialne o. Tadeusza Rydzyka" - napisała posłanka. Przypomniała, że podobne sytuacje miały miejsce cztery lata temu, przy okazji poprzednich wyborów do Sejmu i Senatu. "Po zwycięstwie w październiku 2019 r. partia pokazała, że potrafi się Rydzykowi odwdzięczyć. W ciągu ostatnich czterech lat organizacje związane z redemptorystami otrzymały milionowe dotacje ze Skarbu Państwa" - cytuje TVN24. Portal informuje, że ministerstwo rodziny i polityki społecznej zawarło trzy umowy z Fundacją Lux Veritatis, których wartość łącznie wynosi prawie pół miliona złotych. "Dwie umowy dotyczyły zakupu czasu antenowego na przeprowadzenie przez Telewizję Trwam kampanii: informacyjno-edukacyjnej 'Rząd blisko seniorów' oraz drugiej 'Rząd blisko rodzin'" - wskazano w odpowiedzi na interpelację. Jeszcze jedna umowa dotyczy promocji programu "Po pierwsze Rodzina!" na rok 2023.

Orlen partnerem strategicznym imprezy o. Tadeusza Rydzyka

W poprzednim tygodniu informowaliśmy o tym, że Orlen został partnerem strategicznym corocznej imprezy Radia Maryja i Telewizji Trwam "Dziękczynienie w Rodzinie", która odbędzie się 5 sierpnia w Toruniu. Na zabawę Radio Maryja i Telewizja Trwam zapraszają między innymi przez swoje media społecznościowe. Na profilu stacji na Facebooku zamieszczono post z programem wydarzenia. Świętowanie rozpocznie się od mszy świętej - w samo południe w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odprawi ją biskup Wiesław Śmigiel. O 15:00 zaplanowano koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o 17:00 nabożeństwo i procesję różańcową. Te punkty programu przeplatają się z koncertami, które będą odbywać się w amfiteatrze nad Wisłą. Na scenie wystąpią zespół disco-polo Bayer Full, Damian Holecki oraz góralska kapela Mała Armia Janosika. Partnerem strategicznym całego wydarzenia jest Orlen, ale nie jest to jedyna instytucja publiczna czy spółka związana ze Skarbem Państwa, która będzie reprezentowana na obchodach w Toruniu.