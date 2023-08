Pogoda w ostatnich dniach nie rozpieszcza. Czy to koniec lata? IMGW odpowiada

Ostatnio można mieć wątpliwości, czy wciąż mamy w Polsce lato. Ciemne chmury, brak słońca, do tego temperatura około 20 stopni i opady deszczu. Czyżby w połowie wakacji warunki atmosferyczne postanowiły nieco zaburzyć urlopy wczasowiczów? O aurę na najbliższe dni, ale także o to, czy w Polsce obserwujemy koniec letniej pogody, zapytaliśmy Ewę Łapińską, synoptyczkę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Niecodzienne zjawisko nad gdańską Wyspą Sobieszewską: chmura szelfowa

Na razie w Polsce będzie bardziej jesiennie, ale "lata nie odwołujemy"

- Jeżeli chodzi o prognozę pogody na najbliższe dni, to rzeczywiście będzie bardziej jesienna niż letnia. Zaobserwujemy sporo opadów deszczu, zwłaszcza w weekend z soboty i niedzielę - mówiła w rozmowie z Gazeta.pl Łapińska. Jednak dodała, że "w piątek i w sobotę na krańcach wschodnich, czyli w okolicach Lubelszczyzny i Podlasia, będzie ok. 27 stopni". Rozbieżność pogodowa wynika z faktu, iż Polska znajdzie się w strefie frontu pomiędzy dwiema bardzo różnymi masami powietrza.

- Osoby, które mieszkają na Podlasiu, nadal powiedzą, że mamy upał i pełnię lata, bo będzie bardzo gorąco, a już na zachodzie Polski, tam, gdzie pojawią się intensywne opady deszczu, powiedzą, że będzie jesiennie. Tak że ogólnie lata nie odwołujemy. To jest przejściowe ochłodzenie, normalne, a właściwie nawet bardzo normalne - powiedziała synoptyczka z IMGW. Ochłodzenie będzie więc tylko tymczasowe, dlatego osoby, które planują urlop w drugiej połowie sierpnia, nie muszą się obawiać o brak ładnej i słonecznej pogody. - Już pod koniec przyszłego tygodnia znowu odczujemy cieplejszą masę powietrza z zachodu. Czy będą upały? Trudno na razie powiedzieć, ale z pewnością będzie cieplej i więcej słońca - zapowiada w rozmowie z redakcją Ewa Łapińska.

Niż genueński sprowadzi do Polski ulewy i burze. IMGW ostrzega

Zapytana, czy jest jeszcze szansa na temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza, przyznała, że byłyby to dość wysokie wartości jak na ten okres, jednak niczego nie można wykluczyć. - Takich chwil jeszcze trochę się pojawi, ale one będą incydentalne. Na moment w dwóch lub trzech miejscach w Polsce, na jeden dzień czy dwa dni. Długotrwałych upałów, jakie były w lipcu, raczej już w sierpniu nie zobaczymy. Przeważnie będzie to temperatura między 24 a 26 stopniami - wyjaśniała.

Łapińska przyznała jednak, że w prognozie długoterminowej na przyszły czwartek w Zielonej Górze synoptycy zapowiadają temperaturę ok. 31 stopni. - My (IMGW) też mamy modele, które pokazują pogodę długoterminową. Jeden z nich wskazuje 30 stopni na Zielonej Górze, a drugi pokazuje ten sam moment 25 stopni, więc już tutaj mamy taką dużą niepewność, ale lato jeszcze wróci i te chłodne dni miną. Jeszcze będą dni, kiedy będzie naprawdę bardzo ciepło - mówiła.

Prognoza pogody. W sobotę i niedzielę intensywne opadu deszczu

W ciągu kilku najbliższych dni pogoda będzie raczej jesienna niż letnia. - W sobotę i niedzielę spodziewamy się intensywnego opadu deszczu, zwłaszcza w Polsce centralnej. Przewidujemy też burze, które chwilami mogą być gwałtowne - tłumaczyła synoptyczka IMGW. Wyjaśniła jednak, że takie warunki atmosferyczne nie są czymś niezwykłym w sierpniu. - To raczej typowe zjawiska dla pory letniej w Polsce, więc na pewno będą wystawione ostrzeżenie pierwszego, możliwe, że i drugiego stopnia - ostrzegła i jednocześnie dodała, że z opadów najbardziej niezadowoleni są rolnicy.

Zagraniczne wakacje za drogie dla Polaków? Dane mówią co innego. Duży wzrost

- Tyle nieszczęścia jest w tej całej sytuacji, że jest to okres żniw, więc wolelibyśmy, aby było sucho i upalnie, bo wtedy to zboże może schnąć. Tutaj mamy najwięcej takiego narzekania ze strony rolników i dostajemy pytania, kiedy się w końcu rozpogodzi na dłużej - opowiadała. Na koniec Ewa Łapińska dodała, że pogoda, którą teraz mamy, jest raczej typowa i normalna jak na polskie lato.