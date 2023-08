Tymochowicz uniewinniony od zarzutu posiadania dziecięcej pornografii. "Pojawił się szereg wątpliwości"

Sprawa Piotra Tymochowicza była kilka lat temu jednym z najgłośniejszych procesów. Rzadko się zdarza, by na znanej osobie ciążyły tak rujnujące wizerunek zarzuty. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga oskarżyła bowiem Tymochowicza o posiadanie, w celu rozpowszechniania, treści pornograficznych z udziałem dzieci. Chodziło o ponad 200 GB nielegalnych treści. Oskarżyciel twierdził, że Tymochowicz pobierał te pliki za pośrednictwem programu eMule, którego użytkownik ściągając pliki jednocześnie otwiera swoje zasoby dla innych. Prokuratura zarzuciła mu także posiadania pornografii dziecięcej i zoofilnej na pendrive’ach, które oskarżony miał wozić ze sobą po świecie.

Tymochowicz nigdy się nie przyznał do takiej działalności i składał obszerne wyjaśnienia, w których kilka razy zmieniał koncepcję tego kto i dlaczego mógł mu podrzucić obciążające pliki. Sugerował, że treści, o których posiadanie jest oskarżony, mogły mu zostać podrzucone. Wymieniał także osoby, które mogły to zrobić. Zapewniał, że "żadnego z zarzucanych mu czynów nie popełnił", bo "nie ma skłonności, które mu się na siłę wmawia".

- Nie musiałem sobie w taki sposób urozmaicać życia. Nie wchodziłem na zwykłe ani nawet na niezwykłe strony pornograficzne – wyjaśniał Tymochowicz. Przypuszczał, że przypisywane mu czyny są zorganizowaną akcją, mającą na celu zniszczenie jego wizerunku. Działania miały mieć podłoże polityczne, bo "hodował kaczki o imieniu Lech i Jarosław", albo być efektem działania WSI. O spiskowanie podejrzewani byli także znajomi Tymochowicza, prowadził on bowiem "dom typu otwartego", często pomieszkiwali u niego bliżsi i dalsi znajomi, odbywały się tam szkolenia z marketingu, a sprzęt komputerowy i pendrive’y przechodziły z rąk do rąk.

Oskarżony widmo

Powtórny proces Tymochowicza rozpoczął się w kwietniu 2021 roku. Sprawa trwała ponad dwa lata, odbyło się kilkadziesiąt rozpraw. Wiele miesięcy zajęło uzyskanie dodatkowych opinii z zakresu informatyki. Oskarżony nie pojawił się na ani jednej rozprawie. Jego obrońcy przedstawili jedynie pismo, na którym Tymochowicz poinformował sąd, że nie chce korzystać ze swojego prawa do obrony i podtrzymuje wcześniej złożone wyjaśnienia, a kolejnych składać nie będzie. Tymochowicz po tym, jak uchylono mu zakaz opuszczania kraju, wyjechał do Kambodży.

Sędzia Józef Biegański zamknął przewód sądowy 31 lipca. Prokurator Adam Borkowski wnosił, by sąd skazał Tymochowicza na 4,5 roku więzienia w trybie terapeutycznym i obciążył go kosztami postępowania sądowego. Borkowski podkreślał, że dla oskarżyciela publicznego wyjaśnienia Tymochowicza nie są wiarygodne.

- Tam była ogromna zawartość pornografii, a czasokres wyklucza działanie osoby trzeciej. Trudno sobie wyobrazić, ze jakaś osoba przez kilkanaście lat umieszczała na nośnikach oskarżonego pornografię z udziałem małoletnich i jeździła za nim z tymi plikami po świecie - podkreślał prok. Borkowski i zaznaczył, że tego stanowiska nie zmienił nawet fakt, że biegli odkryli na komputerze Tymochowicza program TeamViewer - oprogramowanie przeznaczone do zdalnego sterowania systemem operacyjnym poprzez internet. - Użycie takiego programu na czyimś komputerze wymaga każdorazowej zgody i jest widoczne dla użytkownika - zaznaczył.

"Pendrivy nie zawierały żadnej pornografii"

Zupełnie inaczej materiał dowodowy ocenił jeden z trzech obrońców Tymochowicza, mec. Bogumił Zygmont. Adwokat podkreślał, że ponowne rozpoznanie sprawy na podstawie wytycznych sądu odwoławczego i po uzyskaniu nowych dowodów, trudno o te same wnioski, co w 2018 roku.

- Sąd odwoławczy podzielił w zasadzie każdy z trzydziestu zarzutów mojej apelacji. Taka była skala naruszeń prawa, której dopuścił się sąd rozpoznający tę sprawę po raz pierwszy. Sąd odwoławczy wskazał na konieczność bardzo szczegółowego zbadania możliwości przypisania mojemu klientowi zarzutów posiadania przez niego treści pornograficznych na pendrivach, bo te treści były skasowane. Gdyby podłączyć je do laptopa, nie zawierały żadnej pornografii. Ujawniono ją dopiero w wyniku odtworzenia skasowanych plików przez biegłego - zauważał w mowie końcowej mec. Zygmont i dodał, że "posiadanie nośnika, to nie posiadanie treści".

- Nie wiadomo, kto je umieścił, ani kto i kiedy je usunął. A skoro nie wiadomo, to te wątpliwości należy rozważyć na korzyść oskarżonego - zaznaczył. Adwokat podkreślał, że według niego kluczowym dla sprawy jest ujawnienie programu TeamViewer. - Nie wiadomo w jaki sposób ktoś z zewnątrz mógł wpływać na komputer Piotra Tymochowicza. Nie wiadomo też, w jaki sposób program eMule mógł ściągnąć 53 GB nielegalnych plików, bo na komputerze oskarżonego w ogóle nie znaleziono plików konfiguracyjnych tego programu. A to oznacza, że nie ma możliwości stwierdzenia, że te treści były pobierane, a tym bardziej udostępniane. Przez biegłego zostały ujawnione w folderze "Kosz". Mogły zostać wgrane - dodał mecenas.

"Nie da się bez pomyłki wykluczyć innej wersji zdarzeń"

Obrońca Tymochowicza zwrócił także uwagę na brak wśród zabezpieczonych dowodów routera do internetu, co uniemożliwia ustalenie, kto u oskarżonego korzystał z łącza. Nie ustalono także czy ktoś poza rodziną w dniu pobierania plików z pornografią był u Tymochowicza, bo jeden ze świadków wskazywał na taką możliwość. Mecenas poddał też w wątpliwość moment zabezpieczenia elektroniki u oskarżonego. Policja, która na podstawie danych pobierania pojawiła się pod jego adresem około godz. 6, weszła do domu po godzinie 8. - Czekali dwie godziny i weszli dokładnie chwilę po tym, jak zostało ukończone pobieranie pliku. Czy to koincydencja? - pytał adwokat. Oficjalnie powodem tak późnego wejścia był zepsuty domofon oraz znajdujący się na posesji pies. Mec. Zygmont wnosił o uniewinnienie Tymochowicza.

Sędzia Biegański po wysłuchaniu obu odroczył ogłoszenie wyroku do 3 sierpnia. W czwartek uniewinnił Tymochowicza od wszystkich zarzucanych mu czynów. - Wyrok uniewinniający musi zapaść nie tylko, gdy udowodniono, że oskarżony jest niewinny, ale także gdy nie udowodniono, że jest on winny popełnienia zarzucanych mu czynów. To nie oskarżony musi udowodnić swoją niewinność, tylko oskarżyciel musi udowodnić mu winę, przedstawiając logiczną wersję zdarzeń, wykluczającą wszystkie inne. Udowodnienie winy musi być całkowicie pozbawione wątpliwości. A w świetle zebranych dowodów nie da się bez pomyłki wykluczyć innej wersji zdarzeń - podkreślał sędzia Biegański.

W uzasadnieniu wyroku sędzia zauważył, że nie ma bezspornych dowodów, że to właśnie oskarżony pobrał, posiadał i udostępniał pedofilskie treści, bo zebrano jedynie informacje o aktywności z jego adresu IP, a internet w domu Tymochowicza był dostępny dla licznych gości i domowników. Według sądu nie do skazania oskarżonego nie wystarczy fakt, że zabezpieczono u niego pendrivy, z których później odzyskano pornografię. - To przestępstwo ma charakter umyślny. Sprawca musi mieć świadomość posiadania zapisu i faktu, że to jest pornografia dziecięca. Nie ma pewności, że Piotr Tymochowicz był wyłącznym posiadaczem nośników, a dostęp do nich nie był chroniony hasłem. Co ważne, pliki nie były widoczne dla użytkownika, bo były skasowane - podkreślił.

- Przestępstwo posiadania i rozpowszechniania jest poważnym przestępstwem. Krzywda jaka zostaje wyrządzona dzieciom, których sfera intymna i zachowania, jest niewyobrażalna. Trudno sobie wyobrazić jakim trzeba być człowiekiem, żeby dokonać rejestracji obrazów, jakie były przedmiotem tego postępowania. Istniały podstawy, by organy ścigania ustalały, kto to pobiera, ale w tej sprawie pojawił się szereg wątpliwości, kto dokonał takich czynów - dodał sędzia Biegański. Wyrok nie jest prawomocny.

Nie miał prawa do obrony

Za pierwszym razem, gdy sprawę przeciwko Tymochowiczowi rozpoznawała sędzia Magdalena Garstka-Gliwa z SR Warszawa Praga-Północ, został skazany na trzy lata pozbawienia wolności, ale w trybie terapeutycznym dla potencjalnych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Takie rozwiązanie nie zadowalało to ani prokuratury, ani obrońców oskarżonego. Obie strony złożyły apelacje i w lipcu 2020 roku sąd odwoławczy zdecydował, że proces musi być powtórzony. O ponownym rozpoznaniu sprawy miało zdecydować "naruszenie przepisów prawa procesowego", a także nieprawidłowo ujawniony materiał dowodowy, co skutkowało "naruszeniem prawa do obrony". Sąd odwoławczy zwrócił uwagę, że w pierwszej instancji nie wyjaśniono wszystkich okoliczności tak, by można było uznać winę Tymochowicza. Dał szczegółowe wytyczne, które wątki wymagają uszczegółowienia.

Sędzia Józef Biegański, który Tymochowicza "wylosował", nie chciał tej sprawy sądzić. Wnioskował, by przekazać ją do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji. Biegański powołał się m.in. na zawiłość sprawy, potrzebę rozpoznania i rozważenia opinii biegłych z różnych dziedzin: informatyka, seksuologa, psychologa. Przeszkadzała mu także rozpoznawalność Tymochowicza. Wniosek został odrzucony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Uznano, że ocena dowodów, w tym opinii biegłych z różnych dziedzin nie wykracza poza kompetencje sądu rejonowego. A sprawy przeciwko osobom znanym nie należą do wyjątków "zwłaszcza w sądach okręgu warszawskiego". Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu podkreślał, że wszyscy są równi wobec prawa i nie można wyjątkowo traktować osób "z racji społecznego statusu lub medialności".

Film z pięciolatką

Zarzuty w związku, z którymi Tymochowicz stanął przed sądem, były zwieńczeniem śledztwa prowadzonego do 2015 roku. Policja z Niemiec ramach międzynarodowej akcji RINA, wymierzonej w pedofilów, namierzała użytkowników sieci internetowej, którzy pobierali bądź udostępniali plik pornograficzny z udziałem około 5-letniej dziewczynki. Tymochowicz miał pobrać ten plik (wraz z 53 GB innych pornograficznych filmów oraz zdjęć) na swój komputer za pomocą programu eMule.

25 czerwca 2015 roku, kilka minut po zakończeniu ściągania do jego domu wkroczyła policja. Pliki były już wtedy w folderze "kosz". W domu Tymochowicza zabezpieczono komputery i nośniki pamięci, ale "nic na nich nie było", więc po przesłuchaniu został wypuszczony do domu. Dopiero później powołani w tej sprawie biegli odzyskali ponad 3,5 tys. skasowanych wcześniej plików z pornografią dziecięcą, w sumie około 200 GB. Na filmach i zdjęciach były dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, znaleziono także dwa filmy ze zwierzętami i z użyciem przemocy. Na dyskach były również zdjęcia Tymochowicza i pliki pornograficzne, które nagrywał ze swoją partnerką z Kambodży, co pozwoliło na ustalenie ich użytkownika. W jego telefonie z ponad tysiąca zakładek odnoszących do stron internetowych, trzy miały przekierowywać na strony z treściami pedofilskimi.

Rok w areszcie

Tymochowicz został zatrzymany ponowie jesienią 2017 roku. Przyjechał wtedy z Kambodży do Warszawy i w hotelu na Okęciu miał prowadzić szkolenie dla pracowników firmy ubezpieczeniowej. Z budynku wyszedł w asyście policji i przez ponad rok, do wyroku w listopadzie 2018r. przebywał w areszcie śledczym. Za Tymochowiczem od początku tej sprawy murem stali rodzice, przyjaciele, współpracownicy, były rzecznik stołecznej policji. Nawet była żona przyjechała z Ameryki, by złożyć zeznania jako świadek. Broniła dobrego imienia Piotra.

Dziś Piotr Tymochowicz mieszka w Kambodży i stamtąd prowadzi firmę. Przed laty był najsłynniejszym ekspertem ds. wizerunku i marketingu politycznego, zajmował się doradztwem medialnym. W latach 90. był doradcą m.in. Mariana Krzaklewskiego, pomagał Michałowi Kamińskiemu. Przed wyborami w 2001 r. był także twórcą nowego Andrzeja Leppera. Pomagał też podejrzanemu w tzw. aferze taśmowej Markowi Falencie oraz kontrowersyjnemu biznesmenowi Zbigniewowi Stonodze.