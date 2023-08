Próbę oszustwa w sklepie dyskontowym na warszawskiej Pradze Północ zauważył jeden z pracowników. Mężczyzna został zatrzymany po dokonaniu płatności w kasie samoobsługowej. Gdy pracownicy dyskontu sprawdzili jego paragon, okazało się, że brakuje na nim stacji pogodowej o wartości niecałych 54 zł. Zastępowały ją jabłka, które kosztowały mniej niż trzy złote.

Warszawa. Interwencja policji w sklepie na Pradze Północ. Udaremniono próbę oszustwa

31-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z komendy na Pradze Północ. Jaka kara mu grozi? To zależy od kwalifikacji prawnej czynu. Jak czytamy w art. 286 §1 Kodeksu Karnego: "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu, lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Art. 286 §3 uściśla jednak, że w wypadku mniejszej wagi oszustwa "sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Sprawę oszustwa prowadzić będzie Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ.

Nie wszystkie sprawy tego typu kwalifikowane są jednak jako oszustwo. O podobnym przypadku pisaliśmy w zeszłym roku. Wówczas Sąd Okręgowy w Zielonej Górze sądził "kreatywnego" klienta za kradzież. W tej sytuacji zastosowanie miał art. 119 §1 Kodeksu Wykroczeń, w którym czytamy: "Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".