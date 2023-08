Agresywny 23-letni posterunkowy zatrzymany przez policję. Atakował dzieci, potem rozebrał się do naga

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 22. Słupscy funkcjonariusze dostali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie. Okazało się, że to 23-letni posterunkowy z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, biorący aktualnie udział w kursie w Szkole Policji w Słupsku.

- Ten mężczyzna bez powodu zaatakował mojego 14-letniego syna, który wracał z kolegą ze sklepu. Coś do nich krzyczał, warczał, potem szarpał i uderzył mojego syna w twarz. Potem szarpał też za hulajnogę. Kolega syna zdołał go odciągnąć i uciekli. Potem zorientowali się, że zgubili telefon i wrócili w to samo miejsce. To wtedy zobaczyli, że ten mężczyzna goni jakichś dwóch innych chłopców na rowerach. Następnie rozebrał się do naga i stał tak za płotem - opowiadał w rozmowie z Radiem Gdańsk jeden z mieszkańców.

Słupsk. Agresywny policjant zatrzymany

- On przeskoczył przez płot, spadł na twarz i potem pobiegł w stronę przedszkola. Potem z domu widziałem jakieś zamieszanie i trzy radiowozy. Krew, którą tu widać, przy bramie szkoły, jest jego. To ludzie go tak potraktowali, bo zaatakował dzieci. Przyjechała też karetka. Słyszałem, że jest pijany i naćpany - mówiła inna z osób.

Mężczyzna został zatrzymany, okazało się, że ma w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Dodatkowe badania wykażą, czy był też pod wpływem narkotyków. Sprawą zajęła się słupska Prokuratura Rejonowa, w czwartek 23-latek ma zostać doprowadzony na przesłuchanie. - Zostanie usunięty ze szkolenia i odesłany do swojej jednostki macierzystej. Tam jego przełożeni podejmą dalsze czynności dyscyplinarne, ponieważ to nie leży w naszych kompetencjach - komentował w rozmowie z portalem Gp24.pl Piotr Kozłowski, rzecznik Szkoły Policji w Słupsku.