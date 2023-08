Jak poinformowało RMF FM, do zdarzenia doszło w środę rano około godziny 9:00 w miejscowości Kielcza w powiecie strzeleckim (woj. opolskie). Policja została powiadomiona o mężczyźnie biegającym od domu do domu z siekierą w ręku. Według portalu prostozopolskiego.pl mężczyzna gonił dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Ataki na granicy polsko-białoruskiej. Polskie służby reagują

Kielcza. Agresywny mężczyzna biegał z siekierą w ręku

Gdy policjanci odnaleźli mężczyznę, ten ruszył w ich stronę z siekierą w ręku - relacjonuje policja. Mimo prób uspokojenia mężczyzny, dalej był on agresywny. Według relacji RMF FM policjanci użyli wobec agresora gazu łzawiącego i oddali strzały ostrzegawcze w powietrze, jednak to nie pomogło. Policjanci w pewnym momencie użyli broni i postrzelili 31-latka w nogę. - Policjanci natychmiast go obezwładnili. Okazało się, że to 31-latek pochodzący z województwa śląskiego, który od pewnego czasu przebywał na terenie naszego powiatu - przekazała młodsza aspirant Maria Popanda z policji w Strzelcach Opolskich, cytowana przez TVN24.

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia oraz śmigłowiec LPR. Mężczyzna, decyzją medyków z uwagi na jego agresywne zachowanie, został przetransportowany karetką do szpitala w Opolu, gdzie znajduje się pod opieką lekarzy. - Od mężczyzny pobrana została krew, na tej podstawie będziemy wiedzieć, czy był on pod wpływem substancji psychoaktywnych - poinformowała rzeczniczka.

Na miejscu zdarzenia pracował prokurator oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. "Musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności zachowania mężczyzny oraz podjętej interwencji. Najważniejsze, że ani osobom postronnym, ani policjantom, nic się nie stało" - przekazała policja. Mężczyzna odpowie za stwarzanie zagrożenia dla sąsiadów oraz za napaść na funkcjonariuszy. Moty ataku jest na razie nieznany.

Zofiówka. 40-latka pod wpływem uciekała przed policją. Wiozła córkę