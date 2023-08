Babcia wiozła samochodem pięcioro wnucząt na wakacje. Tak się rozpędziła, że straciła prawo jazdy

Jak relacjonuje policja z Jeleniej Góry (woj. dolnośląskie) we wtorek 1 sierpnia około godziny 17:30, funkcjonariusze zwrócili uwagę na pojazd jadący w kierunku Karpacza z dużą prędkością. Policjanci zatrzymali kierującą do kontroli drogowej. Okazało się, że za kierownicą siedziała 54-letnia mieszkanka województwa wielkopolskiego, która wiozła pięcioro wnucząt na wakacje do Karpacza.

REKLAMA

Zobacz wideo Agresywne zachowanie migranta na granicy polsko-białoruskiej

Babcia wiozła wnuki na wakacje. Policja odebrała jej prawo jazdy

Według ustaleń kobieta jechała 102 kilometry na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów.

"W związku z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy na trzy miesiące, ukarali ją mandatem w wysokości 1500 złotych i otrzymała ona 15 punktów karnych. Okazało się, że 54-latka na co dzień pracuje jako kierowca zawodowy w firmie przewozowej" - relacjonuje miejscowa policja. Jak podkreślono kobieta, jadąc z taką prędkością, narażała na niebezpieczeństwo siebie, swoje wnuki oraz innych kierowców.

Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozsądek. We wtorek w związku z opadami deszczu w regionie warunki na drodze były trudne." Kierowanie pojazdem w takich warunkach wymaga większej czujności i koncentracji. Jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo podczas jazdy w deszczu to prędkość. Należy zdjąć nogę z gazu, jechać wolniej oraz unikać zbędnego hamowania. Droga hamowania na mokrej powierzchni wydłuża się średnio o 60 proc." - uczula policja.

Bielsk Podlaski. Trzech mężczyzn pobiło 20-latka z Ukrainy i jego matkę