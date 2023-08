W nocy z 23 na 24 maja doszło do tragedii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. 33-letnia Dorota zmarła z powodu wstrząsu septycznego, będąc w piątym miesiącu ciąży. Według rodziny i adwokatki prowadzącej sprawę, lekarze mimo zagrożenia życia kobiety, nie zdecydowali się na przeprowadzenie zabiegu aborcji.

Jak wyliczał Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec w sprawie Doroty doszło do naruszenia: prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, prawa pacjenta do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, prawa pacjenta do uzyskania rzetelnej, klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny, prawa pacjenta do dokumentacji medycznej w postaci nierzetelnego jej wypełnienia i braków w dokumentacji. Rzecznik skierował w związku ze sprawą listę zaleceń koniecznych do spełnienia.

Śmierć 33-letniej Doroty w szpitalu w Nowym Targu. "Przeprosiliśmy w liście za naruszenie praw pacjentki"

- Chcę podkreślić, że bardzo mi zależy, aby sytuacja, która miała miejsce w naszym szpitalu, już więcej się nie powtórzyła. Przeprowadziliśmy szkolenia na oddziale, wdrożyliśmy też szereg procedur, które mają zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości - powiedział w rozmowie z Onetem dyrektor szpitala Marek Wierzba. Jak przekazał, "położony został nacisk na informowanie pacjentek o stanie zdrowia, dostępnych metodach leczenia, czy zagrożeniach związanych z jego prawidłowym rozwojem w przyszłości". - Wysłaliśmy też list do rodziny pacjentki. Przeprosiliśmy w nim za naruszenie praw pacjentki - powiedział dyrektor.

Powołany został także pełnomocnik ds. restrukturyzacji oddziału ginekologiczno-położniczego - prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek, specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, ginekologii-położnictwa oraz immunologii klinicznej. Do jego obowiązków ma należeć "zwiększenie zaangażowania lekarzy i pielęgniarek w diagnozowaniu i wdrażaniu leczenia zgodnego z potrzebami pacjentek".

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Onet, nowotarski szpital zamierza wprowadzić "innowacyjne rozwiązania do systemu komunikacji pacjentek z placówką oraz monitorowania przebiegu procesu leczenia i realizacji zaleceń po opuszczeniu szpitala". Jednak na stronie szpitala na razie próżno szukać tych informacji.

Kuzynka Doroty: Nie uprzedzono, że to się może zakończyć wcześniejszym obumarciem płodu

W środę 24 maja o godzinie 5:20 u 33-letniej Doroty stwierdzono obumarcie płodu. Dwie godziny później doszło do zatrzymania krążenia. "Kilkanaście minut później lekarze z Nowego Targu skonsultowali się z wojewódzkim konsultantem w dziedzinie ginekologii i położnictwa prof. Hubertem Hurasem, który zalecił natychmiastowy zabieg usunięcia macicy wraz z płodem" - opisywała "Gazeta Wyborcza". Jednak było już za późno - o godzinie 9:39 stwierdzono zgon Doroty.

O śmierci 33-letniej Doroty wypowiedziała się w rozmowie z Wirtualną Polską jej kuzynka i przyjaciółka, a także psychoterapeutka, Ilona Adamczyk. - Dorota na bieżąco omawiała swoją sytuację z mężem i z mamą. To dwie kluczowe osoby, które wiedziały krok po kroku, co tam się dzieje. I nie podawano im żadnych rokowań. Powiedziano im tylko, że Dorota ma zachować reżim łóżkowy do samego porodu i że ten poród może się skończyć po prostu wcześniej. Że nie ma szansy na to, żeby dotrzymała do 40. tygodnia. To była jedyna informacja, którą im podano. Nie uprzedzono ich, że to się może zakończyć zakażeniem czy wcześniejszym obumarciem płodu - mówiła pani Ilona, dodając, że "jeśli kobieta w ciąży trafia na oddział w takiej sytuacji jak Dorota, lekarze powinni z nią usiąść i uczciwie omówić, jakie są zagrożenia, ryzyko i ewentualne konsekwencje".

- Bardzo nie podoba nam się to, jakie kroki podejmuje szpital. Chociażby te ich kondolencje złożone po czasie - bo przecież dopiero w czwartek 15 czerwca opublikowali oświadczenie. Nie podoba nam się, że twierdzą, że udzielono nam pomocy psychologicznej, bo w rzeczywistości tego nie zrobiono - opisywała.

