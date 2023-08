Co się dzieje z pilotami białoruskich śmigłowców? Na lotnisku czekały służby bezpieczeństwa

Białoruski Hajun to grupa monitorująca ruchy wojsk białoruskich i rosyjskich od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Grupa przekazała w środę po południu, co stało się z pilotami białoruskich śmigłowców, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski we wtorek.

REKLAMA

Zobacz wideo Ataki na granicy polsko-białoruskiej. Polskie służby reagują

Białoruskie śmigłowce nad Polską. Piloci mieli odbyć spotkanie ze służbami bezpieczeństwa

Jak wynika z informacji przekazanych przez Białoruski Hajun, piloci mieli spotkanie ze służbami bezpieczeństwa na lotnisku w Maczuliszczy.

"Według naszych informacji, śmigłowce Mi-8 i Mi-24 białoruskich sił powietrznych, które wczoraj wleciały do Polski podczas patrolowania granicy, zostały dziś przesunięte z jednostki wojskowej we wsi Kamieniuki na lotnisko Maczuliszczy" - przekazano. Kamieniuki znajdują się zaledwie kilka kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. Maczuliszczy to z kolei miejscowość pod Mińskiem, w znacznej odległości od Polski.

Do bazy we wsi Kamieniuki skierowano dwa helikoptery tego samego typu z Maczuliszczy. W pobliżu, na daczy w miejscowości Wiskule, przebywa bowiem Alaksandr Łukaszenka.

Jak dodano, chociaż Ministerstwo Obrony Białorusi zaprzecza naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez śmigłowce białoruskich sił powietrznych i "kpi z sytuacji w oficjalnych oświadczeniach", to na pilotów czekały na lotnisku służby bezpieczeństwa - podał Białoruski Hajun.

Śmigłowce nad Polską. "Wydane zostały dyspozycje dla sił zbrojnych"

Białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Powiadomiono NATO

We wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. "Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe" - napisał resort w komunikacie.

Jak przekazano, dwa śmigłowce realizowały szkolenie w pobliżu granicy. O szkoleniu strona białoruska informowała wcześniej stronę polską. W związku ze zdarzeniem szef polskiego MON Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie poinformowano NATO.

"Dodatkowo Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych ustalił, że charge d’affaires Białorusi zostanie wezwany do polskiego MSZ w celu wyjaśnienia zdarzenia. Przypominamy, że Rosja i Białoruś zintensyfikowały w ostatnim czasie działania hybrydowe przeciwko Polsce. Ze względu na możliwe dalsze prowokacje apelujemy o odpowiedzialne rozpowszechnianie i komentowanie informacji, które mogą być wykorzystane przez rosyjski i białoruski reżim" - przekazało w komunikacie ministerstwo obrony.

Przedstawiciel NATO w rozmowie z TVN24 poinformował, że Sojusz "uważnie śledzi sytuację wzdłuż swoich wschodnich granic, w tym wczorajszy incydent". "Jesteśmy w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w tej sprawie i będziemy nadal robić wszystko, co konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo na całym terytorium Sojuszu" - dodał rozmówca stacji.

Białoruskie śmigłowce nad Polską. Oświadczenie Pentagonu. Jest analiza ISW