Mieszkańcy Białowieży o białoruskich śmigłowcach. "Myślałem, że zahaczą o stodołę", "Zadzwoniłem na 112"

We wtorek przed południem dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Po ok. 10 godzinach informację tę potwierdził resort obrony narodowej. "Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe" - napisało w komunikacie MON. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w trybie natychmiastowym wezwało chargé d’affaires ambasady Białorusi. Wcześniej strona białoruska informowała stronę polską, że przy granicy odbędą się ćwiczenia wojskowe. W opublikowanym na Telegramie komunikacie białoruskie ministerstwo obrony zarzeka się, że śmigłowce Mi-24 i Mi-8 nie naruszyły granicy.

Białoruskie śmigłowce nad Polską. "Myślałem, że zahaczą o stodołę "

- Najpierw zadzwoniłem do Białegostoku, ale nikt nie odbierał. Następnie próbowałem poinformować o zdarzeniu policję w tym mieście. Pan trochę mnie wypytywał jak na filmie. Trwało to dosyć długo, nie bardzo interesowało go, ile było tych helikopterów - mówił w rozmowie z Polsat News pan Sławomir, który we wtorek rano dostrzegł śmigłowce. Potem mieszkaniec Białowieży zawiadomił też Straż Graniczną. - Powiedziałem, że widziałem sowieckie helikoptery. Na początku pan nic nie mówił, ale odpowiedział, że "wie, że to były białoruskie" - relacjonował pan Sławomir.

- Z tamtej strony leciały, tu zawrócili i nad moją stodołę. Myślałem, że zahaczą o stodołę nawet - mówił inny z mieszkańców Białowieży w rozmowie z TVN24.

Białoruskie śmigłowce nad Polską. Oświadczenie Pentagonu. Jest analiza ISW

- Szczerze mówiąc, zdębiałem. (...) Co mi przyszło na myśl, to powiadomić policję. Zadzwoniłem na 112, człowiek się dopytywał, też tak trochę był zdziwiony (...). Zapytał, czy na pewno, czy mam jakieś zdjęcia. Mówię, że rozpoznaję czerwoną gwiazdę od biało-czerwonej szachownicy, więc mówię: albo ruskie, albo białoruskie (...). Przyjął zgłoszenie. Po 10 minutach przyjechała policja dopytywać, co było, co się wydarzyło - komentował z kolei w TVN24 miejscowy restaurator.