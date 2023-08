Białoruskie śmigłowce nad Polską. "Był czas, żeby wyciągnąć wnioski. Nie zrobiono nic. Dramat"

Zobacz wideo Co w przypadku nuklearnego ataku Rosji? Duda: Państwa NATO stosownie odpowiedzą

- Teraz rządzący tłumaczą się, że nie ma 100-procentowo skutecznych systemów obrony powietrznej, ale uważam, że to jedynie próba przykrycia nieudolności. Był czas, żeby wyciągnąć wnioski po Przewodowie, przygotować się. Jak się okazuje, nie zrobiono nic. Nasze wschodnie granice powinny być nieustannie monitorowane. Przecież istnieją systemy, które wychwytują obiekty również na niskich wysokościach. Pytanie, czy my je w ogóle rozwijamy? Moim zdaniem nie, co w kontekście wspomnianego Przewodowa jest katastrofą - mówi w Gazeta.pl gen. Waldemar Skrzypczak.

Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że we wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie. W odpowiedzi na incydent minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe.

Jednak kilka godzin wcześniej Wojsko Polskie zapewniało, że maszyny nie przekroczyły polskiej granicy, a loty zostały wcześniej zgłoszone przez stronę białoruską. "Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo małej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - tłumaczył się MON.

Zdaniem rządzących naruszenie przestrzeni było prowokacją. - To niestety prowokacje, które mogą się zdarzać - ocenił w Programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Podobnie wypowiadał się w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Gen. Skrzypczak zwraca uwagę na chaos komunikacyjny, który miał miejsce po incydencie z białoruskimi śmigłowcami. - Najpierw poinformowano, że nie naruszyły przestrzeni powietrznej, 10 godzin później się okazało, że jednak naruszyły. Przecież komunikacyjnie to dramat. Do tego jak zwykle politycy mówią o prowokacji. Tłumaczenie wszystkiego prowokacjami jest Łukaszence i Putinowi bardzo na rękę, bo prowadzi do niepokoju w społeczeństwie. To też element wojny informacyjnej - dodaje generał.

Czy jesteśmy bezpieczni? Ekspert: Mimo wszystko jeszcze tak

Dr. Michała Piekarskiego, eksperta ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego, pytamy, czy w kontekście białoruskich śmigłowców oraz poprzednich incydentów z rakietami możemy czuć się bezpiecznie. - Mimo wszystko jeszcze tak. Te trzy sytuacje, które mieliśmy - tragedia w Przewodowie, incydent w Bydgoszczy i obecny kryzys ze śmigłowcami - nie obnażają ewidentnych deficytów, jeśli chodzi o samą zdolność wykrywania zagrożeń dla najważniejszych obiektów. Charakterystyczne jest to, że czas trwania zdarzenia w Przewodowie był bardzo krótki, nie było tam żadnej infrastruktury krytycznej. Podobną sytuację mamy ze śmigłowcami, które wleciały na trzy kilometry. System obrony powietrznej, działający zgodnie z normami czasu pokoju, nie mógłby zareagować. Najbardziej bulwersująca jest sprawa z Bydgoszczy, ponieważ tam pocisk wleciał bardzo głęboko na nasze terytorium i spadł w pobliżu dużego miasta - mówi. Ekspert zwraca uwagę na kluczowe pytania, które należy zadawać w kontekście wtorkowego incydentu. - Jaki był faktyczny obieg informacji, kto decydował o publikowaniu poszczególnych komunikatów, jaka była reakcja, jeśli chodzi siły i środki wojskowe oraz zasoby innych służb, jaki był obieg informacji pomiędzy służbami - wymienia.

"Zakresy zdolności, które w czasie pokoju są nieosiągalne"

Piekarski dodaje, że "prawdziwą katastrofą byłaby sytuacja, w której śmigłowce nie zawracają nad Białowieżą, tylko docierają nad Białystok w okolice Warszawy". - Lub też gdyby okazało się, że nie jesteśmy w stanie wykryć na przykład samolotu bojowego lecącego na wysokości trzech, pięciu czy dziesięciu tysięcy metrów. Wówczas moglibyśmy mówić o katastrofie dla naszej obrony powietrznej. W tej chwili możemy powiedzieć, że na pewno mamy problemy i deficyty, ale trzeba pamiętać, że istnieją zakresy zdolności, które w czasie pokoju są nieosiągalne - mówi i wyjaśnia: - Gdyby do takiego zdarzenia doszło w czasie wojny, to żołnierz dysponujący bronią przeciwlotniczą, choćby naramiennym Piorunem, mógłby wrogi śmigłowiec po prostu zestrzelić bez pytania kogokolwiek o zgodę. W obecnej sytuacji obieg informacji jest znacznie dłuższy. Nawet jeśli śmigłowce zostałyby wykryte, na przykład zobaczyłby je patrol Straży Granicznej - to ten patrol musi poinformować o sytuacji oficera dyżurnego swojej placówki, informacja poprzez SG musiałaby następnie trafić do dowództwa operacyjnego, a dalej do jednostki lotniczej, która wysłałaby samolot czy śmigłowiec w celu przechwycenia. W czasie pokoju moglibyśmy zapobiegać takim incydentom tylko poprzez utrzymywanie śmigłowców w dyżurze bojowym na lądowiskach polowych blisko granicy albo dyżurowanie w powietrzu wzdłuż granicy - zwraca uwagę.

"Nawet, jeśli incydent ze śmigłowcami był przypadkiem, Białoruś i Rosja zyskują"

Nie jest jasne, czy białoruskie śmigłowce wleciały do Polski celowo, czy było to wynikiem błędów. Jak jednak zwraca uwagę nasz rozmówca, w obu wariantach na tym zdarzeniu korzysta Rosja i Białoruś. - Jeżeli to było celowe, to odbywało się za wiedzą, zgodą, a może i na rozkaz Rosji. Celem mogło być sprawdzenie naszej reakcji. Rosjanie i Białorusini teraz widzą, kto wydawał jakie komunikaty, z jakim opóźnieniem, jakie były reakcje polityków, w jaki sposób relacjonowały sytuację media tradycyjne i jaki był ruch w mediach społecznościowych. Widzą, jak reagujemy i na podstawie tego mogą prognozować przebieg wypadków w razie prowokacji na większą skalę. Nawet jeśli incydent ze śmigłowcami był przypadkiem, Białoruś i Rosja na nim sporo zyskują - komentuje.