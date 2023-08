Horror pani Moniki w autobusie. Musiała czołgać się po podłodze. Kierowca miał "udzielać rad"

Pani Monika to osoba z niepełnosprawnością, która na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. W mediach społecznościowych opisała swoją podróż autobusem Polonus, podczas której spotkała się z ignorancją i brakiem kultury ze strony kierowcy. Dał kobiecie odczuć, że nie jest mile widziana.

Horror osoby na wózku w autobusie. Kobieta czołgała się po podłodze

"Wybrałam się do Warszawy autokarem... 6 h jazdy w jedna stronę... Kupiłam oczywiście miesiąc wcześniej bilety, informując jednocześnie przewoźnika, że jestem osobą niepełnosprawną na wózku i pojadę z asystentem. Otrzymałam bilet oczywiście na miejsce nr 1 i nr 2, są to miejsca zaraz przy wejściu pierwszym od kierowcy. No i było elegancko, 5 stopni - schodów do pokonania - ogrom wysiłku, ale jestem w stanie to zrobić samodzielnie, nauczyłam się tego dzięki rehabilitacji" - napisała pani Monika w mediach społecznościowych. Wózek do bagażnika spakowała córka kobiety. Kierowca zignorował jej prośby o pomoc, ale za to "w złości" instruował, jak ma wejść do autobusu. Zażądał od niej, aby pokazała mu legitymację osoby z niepełnosprawnością.

Co więcej, mimo że kobieta wykupiła bilety na miejsca nr 1 i nr 2, które są najłatwiej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, finalnie została skierowana na miejsce nr 23 ulokowane pośrodku autobusu. Na każdym postoju musiała pokonywać sześć metrów, czołgając się po podłodze, po której chodzili inni pasażerowie. "W bólu fizycznym, bez kontroli własnego ciała..." - napisała.

Pani Monika: "Tak niestety wygląda nasza codzienność"

"Tak niestety wygląda nasza codzienność - to horror... a potworami są LUDZIE ZDROWI NIESTETY... Oczywiście, że nie wszyscy, i nikomu zdrowia nie zazdroszczę, jestem, jaka jestem, ale czy nie byłoby łatwiej, lepiej, gdyby choć trochę zadziałać rozumem i spojrzeć, słuchać, zrozumieć i zaakceptować nas - osoby niepełnosprawne - i że mamy prawo do wszystkiego, tak jak każdy inny człowiek" - czytamy we wpisie. "Tu nie chodzi, o to, że się żalę, że oczekuję pocieszenia czy też pogłaskania po główce... Nie oczekuję przywilejów, innego traktowania. Nie, nie o to w tym chodzi, chodzi o to, by uświadomić tym GŁUPIM CZŁOWIEKOM - bo takich coraz więcej mamy w społeczeństwie - z czym mierzy się na co dzień osoba niepełnosprawna. Należy nam się szacunek i zrozumienie" - podsumowała pani Monika.

PKS Polonus: "Trwają czynności wyjaśniające"

Dziennikarze Wirtualnej Polski poprosili przewoźnika o komentarz w sprawie pani Moniki. "W odpowiedzi na pytania i prośbę o komentarz, w imieniu PKS Polonus w Warszawie S.A. uprzejmie informuję, iż aktualnie trwają czynności wyjaśniające sprawę uwzględniające weryfikację zapisów z monitoringu i przesłuchania kierowców, a także informacje uzyskane bezpośrednio od pasażerów kursu. Po zebraniu wszystkich danych podejmiemy odpowiednie kroki, o czym niezwłocznie poinformujemy" - przekazała im rzeczniczka prasowa firmy, Edyta Sobolewska-Socha.