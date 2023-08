Barbara Nowak "uczciła" Powstanie Warszawskie. "Za srebrniki judaszowe zamieniają wolność"

Polacy we wtorek (1 sierpnia) obchodzili 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W stolicy, a także w wielu miastach o godzinie "W" wybrzmiały syreny alarmowe upamiętniające zryw i jego ofiary. Do wydarzeń z 1944 roku odniosła się m.in. małopolska kuratorka oświaty - Barbara Nowak.

Barbara Nowak: "Za srebrniki judaszowe zamieniają wolność w niewolę"

"Powstanie Warszawskie wybuchło, bo Polacy w 1944 ukochali wolność nade wszystko. Dziś wielu reprezentantów RP wprasza się w niewolę. Za srebrniki judaszowe zamieniają wolność w niewolę ideologiczną, ekonomiczną. Odrzucają tradycję, rozum i wartości cywilizacji chrześcijańskiej" - napisała na Twitterze małopolska kuratorka oświaty, Barbara Nowak.

Wpis spotkał się z krytyką internautów. "W imieniu mojego dziadka powstańca uprzejmie proszę dać sobie spokój z traktowaniem ofiary moich bliskich do swoich politykierskich tweetów. Zamiast pisać bzdety, proszę pójść na cmentarz i w ciszy i zadumie uczcić pamięć Bohaterów" - czytamy w jednym z wielu komentarzy.

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. "Ta danina krwi ludności cywilnej"

Uroczystości z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się między innymi przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, a także na Cmentarzu Powstańców na Woli. - Ta danina krwi ludności cywilnej jest nie do przecenienia - powiedział Rafał Trzaskowski. Przemówienie wygłosiła również Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka zrywu.

- Powstanie Warszawskie nie tylko miało na celu to, aby uwolnić miasto, ale żeby powstała w całej Polsce walka przeciwko Niemcom. Minęły lata, w tej chwili Niemcy są tak spacyfikowane, że są naszym najlepszym sąsiadem. Teraz, wobec tego, co się dzieje z Ukrainą i wobec tego, że grozi nam, że na nas też [Rosjanie - red.] ruszą, a mamy Kaliningrad [Królewiec - red.], gdzie jest ich gniazdo pełne najnowocześniejszej broni, musimy być z Niemcami razem, bo gdzie dwóch sąsiadów, tam nie jeden - mówiła. - Ukraina walczy też za nas, za całą Europę i trzeba ją wspierać ze wszystkich sił, wspierać Ukraińców, a szczególnie ukraińskie matki i dzieci, żebyśmy też przytulili, tak, jak zrobiliśmy to bez żadnego nakazu, żebyśmy pomogli im przetrwać, tym, którzy musieli się u nas schronić, by nie ginąć. Rosja jest w tej chwili agresorem, który zagraża całej Europie, ale w szczególności krajom, które są jej sąsiadami - dodała