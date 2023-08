Pogoda. Opady nie odpuszczą, wieczorem możliwe też burze. Gdzie?

Rano w środę 2 sierpnia na wschodzie kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Te w miarę upływu dnia przemieszczą się w kierunku Pomorza oraz Ziemi Lubuskiej. Wieczorem deszcz pojawi się także na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Nie wyklucza się wystąpienia gwałtownych burz, głównie na zachodzie kraju.

Pogoda na środę 2 sierpnia. Zrobi się cieplej, jednak opady nie odpuszczą

W środę 2 sierpnia temperatura wyraźnie wzrośnie. Nadal jednak Polska znajdować się będzie w zasięgu chłodnych mas powietrza, dlatego wartości pojawiające się na termometrach nie będą bardzo wysokie. Maksymalnie temperatura wyniesie 26 st. C na Dolnym Śląsku. W środkowej Polsce odczuwalne będzie około 25 st. C. Z kolei na północy odnotować będzie można od 20 do 22 st. C. W większości regionów kraju będzie pogodnie i słonecznie. Rano strefa zalegających chmur znajdować się będzie wyłącznie na wschodzie. Tam także wystąpią opady.

Do południa strefa intensywnych opadów opuści wschodnie regiony. Według prognozy wydanej przez polskich Łowców Burz, z zachodu do kraju wędrować będzie front atmosferyczny, który wpłynie na pojawienie się niebezpiecznych zjawisk. Burze mogą występować lokalnie, na zachodzie kraju. Z upływem dnia mogą przemieścić się w centralne regiony Polski. Gwałtownym burzom towarzyszyć będzie silny i porywisty wiatr. W związku z niebezpieczeństwem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągnąć do 70 km/h, a punktowo nawet do 80 km/h. Ostrzeżeniem pierwszego stopnia mogą zostać objęte niektóre powiaty województwa dolnośląskiego:

powiat kłodzki;

powiat wałbrzyski;

powiat kamiennogórski;

powiat karkonoski;

powiat Jelenia Góra;

powiat lwówecki.

Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne

W związku z wysoką wilgotnością powietrza sięgającą nawet 70 proc. warunki biometeorologiczne okażą się w większości regionów w kraju niekorzystne. Największy wpływ pogody na organizm człowieka zaznaczy się rano na wschodzie i na wybrzeżu oraz wieczorem na zachodzie, kiedy do kraju zbliży się układ frontów atmosferycznych. Według IMGW natężenie bodźców atmosferycznych będzie bardzo wysokie. Pojawi się postępujący spadek ciśnienia, który może wpływać na zwiększenie uczucia senności oraz ogólne samopoczucie.