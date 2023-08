Traczyk-Stawska o wojnie w Ukrainie: Rosja zagraża całej Europie, Niemcy naszym najlepszym sąsiadem

Tekst jest aktualizowany

REKLAMA

- Powstanie Warszawskie nie tylko miało na celu to, aby uwolnić miasto, ale żeby powstała w całej Polsce walka przeciwko Niemcom. Minęły lata, w tej chwili Niemcy są tak spacyfikowane, że są naszym najlepszym sąsiadem. Teraz, wobec tego, co się dzieje z Ukrainą i wobec tego, że grozi nam, że na nas też [Rosjanie - red.] ruszą, a mamy Kaliningrad [Królewiec - red.], gdzie jest ich gniazdo pełne najnowocześniejszej broni, musimy być z Niemcami razem, bo gdzie dwóch sąsiadów, tam nie jeden. Niemcy są tak spacyfikowani, że teraz w drugą stronę: trudno ich zachęcić do tego, żeby chcieli stanąć w obronie swojej ojczyzny i matki najważniejszej, Europy, ale myślę, że się ruszą. Mają świadomość, że jeśli Rosja zaatakuje, to do nich dojdzie najszybciej, bo mają tam Kaliningrad bardzo blisko siebie - mówiła Wanda Traczyk-Stawska.

- Ukraina walczy też za nas, za całą Europę i trzeba ją wspierać ze wszystkich sił i tych Ukraińców, a szczególnie ukraińskie matki i dzieci, żebyśmy też przytulili, tak, jak zrobiliśmy to bez żadnego nakazu, żebyśmy pomogli im przetrwać, tym, którzy musieli się u nas schroni, by nie ginąć. Rosja jest w tej chwili agresorem, który zagraża całej Europie, ale w szczególności krajom, które są jej sąsiadami - dodała.

- My, kobiety, wyniosłyśmy z powstania coś bezcennego: takie same prawa, jak mają mężczyźni. (...) Na początku powstania panowie generałowie mówili "na co nam tyle bab?". A kiedy powstanie się kończyło, to dostałyśmy takie same prawa jak chłopcy i tych praw się nie pozbędziemy. Każdy, czy jest mężczyzną, czy jest kobietą, jest obywatelem tego kraju i ma w Konstytucji zapisaną równość. Wszyscy, czy to jest śmieciarz, czy pan generał, wszyscy jesteśmy równi wobec Konstytucji. Ja już odchodzę, moi koledzy odeszli w większości, została nas garsteczka. Proszę, żebyście pamiętali o Konstytucji, żeby każdy obywatel znał Konstytucję. Trzeba zmienić całkowicie ten rząd, który nie pamięta, że kobiety mają zapisaną swoją pozycję w tej Konstytucji, że jesteśmy równe z mężczyznami - mówiła.